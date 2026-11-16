Tengo 15 años cotizados, pero no dos en los últimos 15, ¿me quedo sin pensión?

Alberto Álvarez 16 NOV 2026 - 12:32h.

Estar apuntado al paro, aunque no se reciban prestaciones, cuenta para cobrar la pensión contributiva

También vale si trabajas de autónomo durante dos años o si dejaste el trabajo para criar a los hijos

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La pensión contributiva de jubilación es aquella que se calcula teniendo en cuenta tus cotizaciones. La mínima está en los 936,20 euros, bastante más alta que la pensión no contributiva, que se concede a quienes no tengan las cotizaciones suficientes para cobrar la primera, y que está en los 628,80 euros. Por eso es interesante saber si se tiene derecho a una pensión contributiva.

Para cobrar una pensión contributiva hay que tener al menos 15 años cotizados y, además, que dos de ellos se hayan producido dentro de los últimos 15 años desde que se accede a la jubilación.

Pongamos un ejemplo. Esther tiene 66 años y durante su vida laboral ha trabajado 20 años, desde 1985 hasta 2005. Después dejó de trabajar para dedicarse a su familia y nunca volvió a cotizar. Se acerca el momento de su jubilación y descubre que, pese a haber cotizado durante 20 años, se queda sin pensión contributiva. ¿Cómo es posible? Porque no cumple con la legislación que estableces que al menos dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 anteriores a la jubilación. No significa que debamos haber trabajado precisamente durante los dos últimos años. Basta con que, dentro de ese período de quince, existan cotizaciones que sumen al menos 24 meses. Es lo que se conoce como período de cotización específico o carencia específica.

El paro

Los años que cobras el paro, aunque no trabajes, cuentan como años cotizados a efectos de Seguridad Social. Al igual que si tienes derecho al subsidio para mayores de 52. Además, estando en el paro sigues cotizando. Pero después de agotar las prestaciones, si sigues apuntado como demandante de empleo la Seguridad Social considera que estás de alta, o asimilado al alta. En estos casos, los dos años de cotización pueden buscarse dentro de los 15 anteriores al momento en que dejaste de cobrar el paro, en lugar de contar exclusivamente hacia atrás desde la fecha de jubilación.

Imaginemos a Juan, que trabajó durante 20 años y perdió su empleo en 2010. Después cobró el paro y, cuando terminó la prestación en 2012, siguió inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo hasta alcanzar su edad de jubilación en 2027. Aunque no haya cotizado durante los últimos 15 años anteriores a jubilarse, podría cumplir el requisito específico porque se toma como referencia el momento en que terminó su obligación de cotizar en 2012.

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Por tanto, no es lo mismo dejar voluntariamente de trabajar y desvincularse del sistema que permanecer en situación de desempleo involuntario.

El cuidado de los hijos

Muchas personas, especialmente mujeres de generaciones anteriores, interrumpieron sus carreras laborales para atender responsabilidades familiares. La legislación reconoce determinados períodos de cotización vinculados al cuidado de hijos y familiares. Por ejemplo, los períodos de excedencia laboral por cuidado de hijos, dentro de los límites legalmente establecidos, pueden considerarse cotizados a efectos de jubilación. También existen reglas para determinadas excedencias por cuidado de familiares. Pero deben ser excedencias laborales reconocidas.

Trabajar otros dos años

Otra forma de acceder a la pensión contributiva es trabajar dos años. Lo más sencillo es hacerlo como autónomo. Si te das de alta como autónomo y cotizas durante los dos años anteriores a su jubilación, podrás acceder a una pensión contributiva cuando llegues a la edad legal de jubilación. Eso sí, no basta con pagar las cuotas: debe existir una actividad profesional efectiva. La Seguridad Social puede abrir una investigación para comprobar si realmente estás facturando y no solo pagando las cuotas de autónomo.

El convenio especial

Firmar un convenio con la Seguridad Social y pagar dos años de cotizaciones para cumplir con los requisitos no vale.

El convenio especial exige acreditar generalmente 1.080 días cotizados (3 años) dentro de los doce años anteriores a la baja que origina el derecho a solicitarlo. Por tanto, una persona que dejó de trabajar hace veinte años normalmente no puede decidir ahora pagar dos años de cuotas mediante un convenio especial ordinario sin más.

El último recurso

Si no reúnes los requisitos para cobrar una pensión contributiva, te queda la pensión no contributiva de jubilación. Esta prestación está destinada a personas de 65 años o más que carecen de recursos económicos suficientes y cumplen las condiciones de residencia exigidas.

En 2026, su cuantía íntegra es de 628,80 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 8.803,20 euros anuales. La cantidad efectiva puede ser inferior dependiendo de los ingresos personales y de la unidad económica de convivencia.

Para acceder a esta pensión no es necesario haber cotizado durante 15 años. De hecho, está concebida precisamente para quienes no pueden obtener una pensión contributiva.

Para cobrarla es necesario haber residido legalmente en España durante al menos diez años entre los 16 años y la solicitud, de los cuales los dos últimos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a esta.

Por eso, una persona que ha cotizado 15 o 20 años, pero no cumple las condiciones para acceder a la jubilación contributiva, podría solicitar una pensión no contributiva si reúne los requisitos económicos y de residencia.

Prevenir y curar

Antes de pedir la jubilación es recomendable consultar el informe de vida laboral de la Seguridad Social. Allí aparecen los períodos en los que hemos estado dados de alta y los días cotizados. Después conviene comprobar si existen al menos dos años de cotización dentro de los quince anteriores a la fecha prevista de jubilación.

Si no los encontramos, hay que revisar qué ocurrió después del último empleo: si estuvimos inscritos como demandantes de trabajo, cobramos prestaciones por desempleo, disfrutamos de excedencias reconocidas o mantuvimos alguna otra situación protegida.

En los casos dudosos, lo más prudente es solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social una revisión individual de la situación antes de tomar decisiones económicas o dar por perdida la pensión.