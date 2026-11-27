Alberto Álvarez 27 NOV 2026 - 09:37h.

Para calcular cuánto subirá tu pensión basta con multiplicar el importe bruto de tu prestación actual por 0,035.

Quienes cobran la pensión media de jubilación ganarán unos 55 euros más al mes.

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Acaba de salir el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a noviembre, que permite anticipar cuánto subirán las pensiones el próximo año. En 2027 las pensiones subirán un 3,5%. Falta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el dato definitivo el 15 de diciembre, aunque el indicador adelantado de noviembre apenas suele experimentar variaciones.

Si actualmente cobras una pensión de jubilación de 1.000 euros mensuales, a partir del próximo mes de enero pasarás a percibir 1.035 euros. Son 35 euros más en cada paga y 490 euros adicionales a lo largo de todo el año. Si tu pensión es de 2.000 euros, el incremento será de 70 euros mensuales y, contando las dos pagas extraordinarias, tendrás 980 euros más durante 2027.

Cuánto sube la pensión media

La pensión media de jubilación en España se situaba en octubre en 1.578 euros mensuales, según los datos de la Seguridad Social. Con una revalorización del 3,5%, un pensionista que actualmente perciba esa cantidad pasará a cobrar unos 1.633 euros. Son 55 euros más al mes y unos 773 euros al año.

Quienes actualmente cobran 2.500 euros mensuales pasarán a percibir 2.587,5 euros a partir de enero. Dispondrán, por tanto, de 87,5 euros más en cada paga y de 1.225 euros más durante el próximo año.

Por su parte, un jubilado que perciba actualmente una pensión de 3.000 euros verá incrementados sus ingresos mensuales en 105 euros. Su nueva pensión ascenderá a 3.105 euros, lo que supone cobrar 1.470 euros más a lo largo de 2027.

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Para calcular cuánto subirá tu pensión basta con multiplicar el importe bruto de tu pensión actual por 0,035. El resultado será el dinero adicional que percibirás en cada paga. Si lo multiplicas por 14, obtendrás el incremento anual, en el caso de que cobres dos pagas extraordinarias.

Por qué suben un 3,5%

Desde la reforma de las pensiones de 2021, las pensiones contributivas se actualizan cada año en función de la evolución de los precios. El objetivo es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

Sin embargo, para determinar cuánto deben subir las pensiones no se utiliza exclusivamente el dato del IPC de noviembre, sino que se calcula la media de las tasas de inflación interanual de los últimos doce meses.

En esta ocasión, se tienen en cuenta las tasas correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Se suman los doce porcentajes y se divide el resultado entre doce. La cifra resultante determina la revalorización general de las pensiones del próximo año.

También suben las de viudedad

La revalorización no afecta únicamente a las pensiones de jubilación. También se aplica, con carácter general, a las pensiones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, así como a las pensiones ordinarias de Clases Pasivas.

Por ejemplo, una persona que actualmente perciba una pensión de viudedad de 800 euros, sin complementos a mínimos, pasará a cobrar 828 euros. Son 28 euros más al mes y 392 euros adicionales al año.

Quienes cobran dos pensiones compatibles, como sucede con muchas personas que perciben simultáneamente una pensión de jubilación y otra de viudedad, también se beneficiarán del incremento. Por ejemplo, una mujer que perciba 1.500 euros de jubilación y otros 800 euros de viudedad pasará de ingresar 2.300 euros mensuales a 2.380,5 euros. En conjunto, tendrá 1.127 euros más al año.

Las mínimas

Los pensionistas con menos ingresos serán los más beneficiados por la revalorización en 2027. Según ha adelantado el Gobierno, las pensiones mínimas y las no contributivas experimentarán subidas de entre el 8,8% y el 14,2%, muy por encima del incremento general del 3,5%.

Estas pensiones tienen un tratamiento especial. Además de la actualización correspondiente a la inflación, la reforma de las pensiones de 2023 estableció un calendario de incrementos adicionales para mejorar los ingresos de los pensionistas con menos recursos. En 2027 la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo debe alcanzar el umbral de pobreza establecido para un hogar compuesto por dos adultos.

En la actualidad, la cuantía mínima de jubilación para quienes tienen 65 años o más y cónyuge a cargo es de 1.257 euros mensuales, mientras que la de quienes no tienen cónyuge asciende a 936,2 euros. Para quienes tienen cónyuge, pero no a cargo, la cuantía mínima es de 888,7 euros.

También las pensiones no contributivas cuentan con un mecanismo adicional de subida que tiene como referencia el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal.

Aunque el Gobierno ya ha adelantado los porcentajes entre los que se moverán las subidas, todavía no ha detallado cuánto corresponde a cada modalidad. La aprobación de las nuevas cuantías tendrá lugar después del 15 de diciembre, una vez conocido el dato definitivo de inflación.

Las máximas

Actualmente, la pensión máxima del sistema público español está fijada en 3.359,6 euros mensuales, equivalentes a 47.034,4 euros anuales.

Quienes ya perciben esa cantidad y se beneficien de la revalorización general del 3,5% pasarán a cobrar aproximadamente 3.477 euros mensuales. Son 118 euros más en cada paga y unos 1.646 euros adicionales al año.

Sin embargo, hay que distinguir entre quienes ya cobran la pensión máxima y quienes se jubilen por primera vez en 2027. Estos últimos podrán acceder a una pensión ligeramente superior. Esto se debe a que la reforma de las pensiones establece que, hasta 2050, el límite máximo de las nuevas pensiones aumente cada año un poco más que la inflación, concretamente 0,115 puntos porcentuales adicionales.

Por tanto, en 2027, el techo de las nuevas pensiones subirá un 3,615%, hasta situarse en aproximadamente 3.481 euros mensuales. Es decir, quienes se jubilen en 2027 con derecho a la pensión máxima podrán cobrar 3,86 euros más al mes que quienes ya la percibían en 2026.

La diferencia se debe a que la reforma de las pensiones de 2023 estableció que los trabajadores con los salarios más elevados fueran cotizando cada año por cantidades mayores, por encima de lo que suben los precios. A su vez, se aprobó un pequeño incremento adicional de la pensión máxima a la que pueden acceder los nuevos jubilados. Esta mejora no se aplica a quienes ya están jubilados, cuyas prestaciones se actualizan únicamente con la inflación. De ahí que la diferencia entre la pensión máxima de los nuevos jubilados y la de quienes se jubilaron en años anteriores vaya aumentando progresivamente.

Autónomos

En el caso de los autónomos, cuya pensión media de jubilación se situaba en octubre de 2026 en 1.064 euros mensuales, la revalorización del 3,5% supondrá un incremento de 37,22 euros en cada paga. Así, un autónomo jubilado que actualmente perciba esa cantidad pasará a cobrar 1.101 euros mensuales, lo que supone unos 521 euros más al año.

Por su parte, quienes cobren la pensión media de jubilación del Régimen General, situada en unos 1.736 euros mensuales, recibirán aproximadamente 60,76 euros más al mes y 851 euros más durante 2027.

¿Brutos o netos?

Todas las cantidades anteriores se refieren a pensiones brutas, es decir, antes de descontar las retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esto significa que una persona cuya pensión aumente 70 euros mensuales puede recibir en su cuenta corriente una cantidad adicional inferior. Dependerá de sus ingresos totales, de su situación familiar y personal y del porcentaje de retención que le aplique la Seguridad Social.

Desde cuándo

La revalorización tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2027, por lo que los pensionistas recibirán la primera mensualidad actualizada a finales de enero, en la fecha habitual de abono de su entidad bancaria.

La subida también se trasladará a las dos pagas extraordinarias, que se cobran en junio y noviembre.

La Seguridad Social comunicará a los pensionistas la nueva cuantía de sus prestaciones. No será necesario solicitar la revalorización.