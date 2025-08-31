Se trata de uno de los pueblos más asequibles de la región para adquirir una vivienda

El país ideal para jubilarse y vivir bien por 800 euros

La jubilación marca un nuevo etapa vital en la que hay que priorizar el bienestar personal, disfrutar del tiempo libre y vivir con tranquilidad. Pero elegir dónde vivir durante esta fase no es una decisión menor. Hay que tener en cuenta factores como el coste de la vida, el acceso a los servicios de salud y actividades sociales, el clima o el transporte. No hay un sitio perfecto para todo el mundo pero sí destinos más ideales que otros.

Precisamente España siempre ha destacado como un país excelente para quienes buscan una jubilación tranquila, con buena calidad de vida y a un costo razonable, al menos en comparación con otros destinos occidentales. Su estilo de vida, la cultura mediterránea y un sistema sanitario de calidad ofrecen razones para quedarse aquí para retirarse y disfrutar de una jubilación saludable y socialmente activa.

A ciudades más grandes, mayor gasto

En ese sentido, también hay quien prefiere pueblos y municipios más alejados de las capitales, ya que estas suponen un gasto mayor y, generalmente, una vida más agitada. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid reúne múltiples razones para una jubilación de calidad -servicios públicos activos, iniciativas culturales, atención social amplia y buen acceso urbano-, pero cuenta con unos precios de la vivienda inasequibles tanto en la capital (5.642 euros/m2) como en determinados municipios como Pozuelo de Alarcón (4.538 euros/m2), Majadahonda (4.049 euros/m2) o Boadilla del Monte (3.431 euros/m2).

Sin embargo, hay pueblos con precios mucho más bajos que pueden ser una buena opción para retirarse sin que el bolsillo se resienta en exceso. El más barato en la Comunidad de Madrid es Colmenar de Oreja. Según un informe de Idealista con datos de junio, el precio del metro cuadrado aquí es de 1.103 euros.

La opción ideal para un estilo de vida relajado

Situado a unos 50 kilómetros de la capital, Colmenar de Oreja no solo ofrece una alternativa económica, sino que cuenta con buenas comunicaciones por carretera, lo que facilita el desplazamiento hacia Madrid y otras localidades cercanas. Además, ofrece una calidad de vida tranquila y rodeada de naturaleza, ideal para quienes buscan un estilo de vida relajado.

El casco urbano del municipio está declarado Bien de Interés Cultural por su alta densidad patrimonial y su trazado urbano tradicional, y cuenta con monumentos emblemáticos como su Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María la Mayor o Ermita del Cristo del Humilladero. También cuenta con servicios básicos como centro de salud y supermercados y muchas zonas verdes que lo convierten en una joya escondida en la Comunidad de Madrid.