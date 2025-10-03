Las críticas y el debate a su proliferación ha arrancado en la cuenta de Instagram @bloque_cebra.

Los bloques cebra son bloques de viviendas recientes, altos, revestidos de franjas negras y blancas, que se están extendiendo sin freno en España

Compartir







Los bloques cebra son bloques de viviendas recientes, altos, revestidos de franjas negras y blancas, que se están extendiendo sin freno en España. El uso del blanco y del negro como norma -al estilo de electrodomésticos o cocinas- ha provocado que se les conozca como bloques cebra gracias a una cuenta, @bloque_cebra, creada por jóvenes arquitectos que han documentado las calles del país para elaborar su propio mapa con este modelo arquitectónico que definen como “nueva especie invasora”. Y a fe, que están por toda España.

En un país en el que encontrar piso se ha convertido en una odisea, una iniciativa de arquitectos en redes en contra de la proliferación de pisos cebra se está convirtiendo en viral. ¿Realmente a la gente le importa hoy la estética del edificio donde va a tener su piso simplemente quiere encontrar uno a un precio factible para su economía? ¿Son fastfood inmobiliario estos pisos? ¿Estamos ante pisos prisión, como algunos los catalogan? ¿Tienen las calidades necesarias? ¿Nos venden ya los pisos como si de electrodomésticos se tratara? El debate crece, aunque millones de españoles lo que quieren es... tener un sitio donde vivir. Y eso motiva el negocio.

España, sumida en una crisis de pisos

Pongamos en contexto la realidad de la crisis de pisos en España. En la última década, el precio del alquiler ha aumentado un 60% y el de compra cerca de un 50%, mientras que los ingresos familiares solo han crecido un 35%. Esta descompensación, sumada a la escasa oferta —con apenas 90.000 viviendas construidas al año frente a los 200.000 nuevos hogares que se forman—, ha empujado a los jóvenes a retrasar su emancipación, compartiendo pisos durante años o resignándose a vivir con sus padres. Solo el 15% logra independizarse y muchos ven la compra de una vivienda como un sueño inalcanzable.

PUEDE INTERESARTE Un arquitecto explica si es más rentable comprar una casa de obra nueva o una antigua y reformarla

Junto con esta realidad convive otra. Las agencias inmobiliarias se han convertido en un negocio lucrativo. En ciudades españolas proliferan tanto o más que los bares. Mirko Sanhueza, de la Inmobiliaria Urbeko, detalla que estamos viviendo un crecimiento de este negocio: "¿Estamos viviendo un boom? Por supuesto. Es verdad. El que te diga lo contrario te miente". Francisco Viana, de la inmobiliaria Inmoarch está de acuerdo. “Es un negocio que en principio puede resultar apetecible. Cuando hay transacciones la gente piensa que se puede ganar mucho dinero”, señalan el declaraciones a Noticias Cuatro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Llegados a este punto volvamos a esos bloques cebra que pueblan sin freno las ciudades de España. Que nadie se engañe. Los pisos cebra no son más baratos, los hay desde viviendas sociales a pisos de lujo. Así que el precio no es la causa de su proliferación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La cuenta de Instagram @bloque_cebra abre el debate

El debate ha arrancado en la cuenta de Instagram @bloque_cebra . Surgió de un chat de WhatsApp que comparten arquitectos amigos desde la universidad y que hoy trabajan en despachos o instituciones de Madrid, Barcelona, Holanda, Suecia o Hong Kong, aunque la ubicación de la cuenta se encuentre en Países Bajos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La queja de los arquitectos es que "se diseña para vender, no para vivir" y que en este tipo de urbanizaciones el arquitecto se convierte en un burócrata, no en un proyectista. El promotor ya sabe de antemano qué va a construir; lo único que necesita es alguien que tramite la licencia y garantice una relación satisfactoria de precio/m2. Otra vez, el negocio.

Como señala MedarArquitectos en una publicación en su web, "basta con levantar un poco la cabeza al pasear por cualquier nuevo ensanche de nuestras ciudades para darse de bruces con la estampida. Las cebras están por todas partes: bloques residenciales mimetizados entre sí mediante una estética similar de franjas horizontales blancas y negras, carpinterías color antracita, terrazas acristaladas y algún remate en color madera para dar calidez. Que una promoción residencial en el norte lluvioso sea idéntica a una en el seco sureste español no es modernidad, es pereza", afirman.

El Consejo de Arquitectos apuesta por la Ley de Calidad de Arquitectura

Los arquitectos son conscientes de la necesidad de construir pisos, cuanto más rápido mejor. Pero algunos señalan algunos de los elementos de estas construcciones que no son los idóneos, más allá de que sea complicado que los mismos edificios se hagan en distintas ciudades de España independientemente del entorno, el clima -vital a la hora de pensar una construcción con materiales del entorno-, el paisaje. Por ejemplo, coinciden en destacar que estamos ante una homogeneización que no es buena.

Desde el Consejo de Colegios de Arquitectos de España, se señala a Informativos Telecinco que ellos defienden "la ley de calidad de arquitectura de 2022, que se preserve la identidad de cada barrio, priorizando del interés general, evitando la estandarización y la homogeneización y luchando contra la emergencia climática. Todo ello en bienestar de la salud y promoviendo el contacto social". Todo ello con criterios medioambientes y priorizando el concurso público.

El arquitecto Iñigo Berasategui, del despacho bilbaíno BeAr, escribió sobre este tema ya en enero en la revista Patio. Lo tituló, 'El mundo cebra'. Y aportaba algún dato interesante señalan que estamos ante una arquitectura que se “se optimiza y se hace el gasto mínimo en material”, donde una banda es fachada y otra que son aperturas. “Estos edificios se construyen de espaldas a la calle, con nula visión de barrio; y los interiores cebra son con suelos que imitan madera o porcelana, encimeras que imitan mármol o puertas de plástico que imitan pino”.

Desde NEXOCOAM, una asociación que trata de aunar a todos los arquitectos de Madrid, se habla también de los pisos cebra y de esta iniciativa en redes para dar luz a la realidad de su existencia y extensión sin freno.

Como señalan en una publicación en Instagram, "el fenómeno del bloque cebra ha conseguido algo que parecía imposible: que el debate sobre la calidad de la arquitectura salte de nuestro círculo profesional a la esfera pública. Gracias a la inteligencia comunicativa de quien o quienes están detrás de @bloque_cebra, por fin podemos condensar en un simple concepto lo que significa un modelo inmobiliario que prioriza rapidez, coste mínimo y estandarización, dejando de lado cualquier innovación tipológica, diálogo con el entorno o búsqueda de la calidad urbana necesaria para que un barrio sea más habitable. El resultado son paisajes genéricos y homogéneos, viviendas mediocres y espacios públicos con escasa vida.

"Lo que nos entusiasma del debate es que va más allá de las fachadas: habla de lo que la arquitectura afecta a cómo habitamos, nos relacionamos y construimos identidad. Este debate es una oportunidad para explicar a la sociedad qué entendemos por calidad de la arquitectura".

"Los concursos públicos son una herramienta esencial, pero lo verdaderamente transformador sería generar una demanda social capaz de lograr que quienes promueven y construyen apuesten de verdad por la calidad de la arquitectura. Si los arquitectos y arquitectas tenemos oportunidad de desarrollar los valores que defendemos, vamos a optimizar recursos y a ofrecer propuestas que sumen valor social, cultural y urbano más allá de la mera edificación. Solo así podremos avanzar hacia la creación de entornos más saludables y habitables. El COAM tiene un papel claro en esto; solo esperamos que se sepa leer la oportunidad para alzar la voz", señalan.

La Patronal de Promotores defiende su calidad: "El producto funciona y tiene clientes"

Desde la Patronal de Promotores se defiende que" el producto funciona y tiene clientes" y apunta a que en "unos tiempos de escasez de mano de obra, se opta en muchos casos por piezas prefabricadas, lo que no significa que la nueva obra no tenga calidad porque la mayoría tiene estándares de calidad con una calificación A o B, las superiores".

Tal vez los bloques cebra no sean más que un reflejo de nuestra propia realidad social. Barrios que son islas, donde los vecinos interactúan poco, donde todas las fachadas son iguales, donde se vive para dentro y no para fuera. Bloquen que se creen individualistas, exclusivos, modernos pero que no dejan de ser iguales unos a otros. Tal vez, aunque no lo queramos aceptar, sean un reflejo de nuestra propia vida actual.