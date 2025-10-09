El 'cohousing' senior es un modelo de vivienda colaborativa para personas mayores que buscan su independencia, pero haciendo comunidad

El conocido como 'cohousing' senior es para algunos el antídoto perfecto para la soledad o para la necesidad, a medida que se cumplen años, de recibir ciertas atenciones. Es la apuesta de unos jubilados de Sant Feliu de Guíxols en Girona, que se han unido para construir el que será su hogar. Informa en el vídeo Lorelei Esteban.

Un edificio en construcción, paredes sin pintar o habitaciones aún sin construir. Pero en este edificio, un grupo de jubilados ya imagina su futuro, es un 'cohousing' senior. "Queremos ser independientes hasta que nos muramos", cuenta uno de ellos o "evitar la soledad" son algunos de sus argumentos.

"Nuestros hijos no tienen por qué cargarse con esa responsabilidad", explica otro de ellos. "Aquí tú tienes tu apartamento privado con unos espacios comunes y entre todos pagaremos todos los gastos generales", explican.

Lo particular del 'cohousing' es precisamente compartir las zonas polivalentes. "Tenemos una cocina industrial y un comedor para 50 personas. Quizá comamos juntos, por ejemplo. Tendremos un cocinero o una cocinera para comer. "Yo vivía en una masía, la hemos vendido porque estaba muy lejos. Pues esta casa a mí me servirá para poder vivir aquí otra vez", cuenta Joan. En un año, estos futuros inquilinos ya podrán poner un pie en su nueva casa. "Empezamos una nueva etapa autogestionada", señalan.