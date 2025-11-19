Los expertos apuntan a un escenario de notable estabilidad del euríbor para los próximos años, sin las grandes subidas vistas en el pasado

El euríbor repunta: ¿es buen momento para cambiar de una hipoteca variable a una fija?

Cada mes, miles de hipotecados en España están pendientes de la renovación de los intereses que pagaran generalmente durante los siguientes meses. El cambio viene dado por la evolución del euríbor (European Interbank Offered Rate). Se trata del índice de referencia que refleja el tipo medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí a corto plazo. Es el parámetro más usado en España para referenciar las hipotecas de tipo variable: las condiciones del préstamo suelen expresarse como “Euríbor + diferencial”, de manera que la cuota varía cuando cambia el euríbor.

Cómo se calcula el euríbor

El euríbor se calcula a partir de las cotizaciones diarias comunicadas por una muestra de bancos representativos. Para cada plazo (un mes, tres meses, un año, etc.) se recoge el tipo de interés ofrecido y se elimina una porción de valores extremos; después se obtiene la media simple del resto. Ese proceso da lugar a un valor diario que sirve de referencia para contratos y mercados financieros.

En el caso de los cliente con hipoteca a tipo variable, la cuota se revisa según el euríbor que tenga contratado el préstamo (generalmente el de 12 meses para revisiones anuales). Cuando el euríbor sube, el interés aplicable aumenta y la cuota mensual sube; cuando baja, ocurre lo contrario.

En el caso de los hipotecados a tipo mixto, durante el periodo variable de la hipoteca se aplica el mecanismo anterior; en periodos fijos no influye hasta que termine la fase fija.

En este sentido, el impacto en euros depende del diferencial contratado y del capital pendiente; a mayor capital, mayor variación absoluta de la cuota ante un cambio del índice.

¿Cómo se espera que evolucione el euríbor en los próximos meses o años?

Los principales expertos en el mercado hipotecario creen que, tras años de gran volatilidad, las previsiones para 2026 y 2027 apuntan a un periodo de calma en cuanto a la evolución del euríbor.

Así, para una hipoteca media, esto significa que las revisiones de la cuota no supondrán un sobresalto: en el peor de los casos, la cuota subiría de forma casi imperceptible, y en el mejor, experimentaría un ligero alivio.

Portales como Futur Finances y Bankinter coinciden en sus previsiones, señalando un escenario de notable estabilidad para los próximos años, sin las grandes subidas vistas en el pasado.

Previsión 2026: El Euríbor a 12 meses se situaría en un rango de entre 2,20 % y 2,25 % .

El Euríbor a 12 meses se situaría en un rango de entre . Previsión 2027: Se mantendría en un rango idéntico, entre 2,20 % y 2,25 %.

Otras previsiones dibujan un futuro similar sin grandes altibajos en la cotización del euríbor:

Caixabank Research: Estima que el Euríbor se situará en 2,18 % a finales de 2026 (no ofrece datos para 2027).

Estima que el Euríbor se situará en a finales de 2026 (no ofrece datos para 2027). Funcas: Proyecta un Euríbor del 1,90 % para 2026 (no ofrece datos para 2027).

Proyecta un Euríbor del para 2026 (no ofrece datos para 2027). BCE (Previsión Euríbor a 3 meses): El Banco Central Europeo estima un 1,90 % para 2026 y un 2,10 % para 2027.

En este sentido, la mayoría de los analistas sitúan el Euríbor en un "suelo" alrededor del 2 %, con muy pocas variaciones esperadas entre 2026 y 2027. El rango más probable se movería entre el 1,90 % y el 2,25 %.

Los propietarios con hipotecas han de estar pendientes de la fecha de referencia recogida en sus contratos hipotecarios en el que el banco establece el período y la fecha de revisión (por ejemplo, revisión anual y euríbor a 12 meses).

La mayoría de contratos usan la media mensual o el valor del euríbor publicado en una fecha concreta (p. ej., promedio del mes anterior o valor del último día hábil), se trata de un dato que tiene que estar claramente especificado en el contrato con la entidad bancaria.

En todos los casos, antes de la revisión el banco suele enviar un aviso con el nuevo tipo aplicable y la nueva cuota o el nuevo plazo si se opta por mantener cuota. Como consecuencia, el nuevo interés que resulte de “Euríbor + diferencial” se aplica desde la fecha prevista en el contrato tras la revisión.

Por ellos, si el euríbor sube o baja antes de la revisión anual, no altera la cuota hasta la fecha de renovación salvo que el contrato contemple revisiones más frecuentes o cláusulas específicas. Es decir, los movimientos intraperiódicos del índice afectan la cuota únicamente cuando llega el momento contractual de revisión.