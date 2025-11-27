La necesidad de vivienda y la imposibilidad de pagarla obliga a algunos jóvenes a buscar alternativas como la de vivir en un garaje

La necesidad de vivienda y la imposibilidad de pagarla está obligando algunos jóvenes a buscar alternativas como la de vivir en un garaje. Es una opción legal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Pero esto no siempre ocurre.

Los precios desorbitados de los alquileres obligan a los jóvenes a adoptar medidas desesperadas: "La verdad que yo viniendo de fuera sí que viviría en un garaje por ahorrarme más dinero", dice uno de los jóvenes entrevistados.

Una opción que ya encontramos en los portales inmobiliarios. Este anuncio ofrece una habitación por 600 euros en un garaje acondicionado. Según la dueña del inmueble, se trata de un apartamento independiente: “Sí, es un apartamento independiente. Son dos habitaciones, ya está alquilada una por una chiquita".

Las condiciones para que sea legal

Son propietarios de chalés cercanos a universidades, que consiguen un ingreso extra alquilando sus garajes y sótanos a estudiantes, en su mayoría extranjeros: “Sí, es el sótano, no hace tanto frío ahí abajo, pero tiene calefacción”. Para ser habitables, estos espacios deben cumplir una serie de requisitos. “Hay un número de metros cuadrados mínimos, deben tener ventilación a la calle, una iluminación razonable", explica Sigfrido.

Unas condiciones que en algunas ocasiones no se cumplen. Hay casos más extremos, como este. En pleno centro de Madrid los inquilinos acceden al interior de su vivienda por una ventana: "Los ayuntamientos deben endurecer la vigilancia". "Es una trampa para los jóvenes que están huyendo de una realidad que es la falta de una vivienda digna".