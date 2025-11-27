Blanca Agost 27 NOV 2025 - 17:04h.

Más de la mitad de las hipotecas que se solicitan en España están destinadas a comprar viviendas para invertir y sacarles rentabilidad con el alquiler

Pensando en una segunda hipoteca: ¿cuándo te conviene (y cuándo no) refinanciar tu préstamo para un gran proyecto?

Compartir







La inversión es el principal motivo en el 65% de los casos que lleva a los compradores de vivienda a solicitar una hipoteca, según se desprende de un informe elaborado por Asufin con motivo de su 'VII Congreso Anual'.

Entre los datos que ofrece el nuevo informe de Asufin, también figura el de vivienda nueva que se aporta al mercado, y que sólo alcanza un 15 % del total. Así, de las prácticamente 48.000 transacciones de vivienda que registra el INE, los visados de nueva construcción aprobados ascienden a algo más de 7.500.

Por su lado, el coste medio de las hipotecas que se conceden actualmente es del 3,12 %, siendo las hipotecas fijas las más baratas, con un tipo de inter�és del 2,87 %, y las variables, las más caras, con un 3,38% de media.

Por su lado, la hipoteca mixta, que irrumpió con fuerza en el mercado a propósito de la rápida escalada de tipos de los últimos dos años, se sitúa en el 3,22%.

La cuota hipotecaria supone el 35 % del salario

Como consecuencia de las hipotecas que se solicitan, ligadas al elevado precio de la vivienda, las cuotas medias ya impactan en los salarios en un 35%, disparándose al 58% en el caso de la población joven, hasta 24 años. En el segmento de los 25 a 35 años, pasa a ser del 40%. Este impacto ha sufrido una importante escalada desde 2021.

PUEDE INTERESARTE Qué debes tener en cuenta para elegir una hipoteca en 2025: consejos útiles para ahorrar

Por otro lado, la compra de vivienda por extranjeros supone ya un 14% del total, aunque lo llamativo es la distribución tan desigual que se observa: los porcentajes alcanzan casi el 30% en las Islas, Canarias y Baleares, y en la cuenca mediterránea (Comunidad Valenciana, un 28%, y Murcia, un 22%), mientras que hay cinco comunidades autónomas que se sitúan por debajo del 4%, situándose Extremadura en el 1,58%.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por eso cada vez son más las voces que piden limitar las compras cuyo destino sea la especulación. En Barcelona los socialistas negocian con los comunes prohibir este tipo de compra especulativas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de una medida que ya tomó Países Bajos pero que no acabó de salir bien. Los expertos recuerdas que en ese caso hubo un efecto secundario que fue el aumentó el precio de los alquileres al reducirse la oferta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pero mientras llegan las soluciones, el apetito de los inversores sigue creciendo. Así lo reconoce Iñaki Unsain, agente inmobiliario que se dedica a buscar vivienda para inversores. Él las encuentra, la reforma y además les busca inquilino. Según su experiencia, la rentabilidad que logran sus clientes es de un 5 % por el alquiler más otro 5 % de media por la revalorización de los activos.