Claudia Barraso 26 NOV 2025 - 19:36h.

Un funcionario muestra cómo es independizarse en una furgoneta y confiesa que con su sueldo no puede permitirse pagar un piso

El problema de la vivienda sigue afectando a muchas personas. Es por ello por lo que muchos jóvenes intentan buscar alternativas para poder independizarse, como es el caso de José Antonio, un joven gaditano que trabaja de funcionario y que confiesa en redes sociales que es imposible irse a vivir solo en Cádiz.

Con su sueldo, explica que no se puede permitir un piso en su ciudad y ha decidido independizarse, pero de una forma muy original e inesperada. Ha optado por irse a vivir a una furgoneta muy bien acondicionada, con casi todo lo que puede ofrecer una casa, pero sin el espacio que le gustaría. “No pago hipoteca, ni agua ni luz. Vivo en dos metros cuadrados, en una Volkswagen T5 de dos plantas”, dice en un vídeo publicado en su perfil de TikTok donde hace un ‘tour’ por su humilde pero barata casa.

Aunque cuenta con un reducido espacio para guardar su ropa y sus pertenencias, afirma que tiene todo lo necesario, como una nevera donde guarda la comida que va necesitando en el día a día e incluso un congelador. “Una de las preguntas que más me hacen es cómo voy al baño. Tengo un WC seco y un depósito de agua de 70 litros de agua. Y sí, también tengo ducha para lavarme”. El vehículo tiene forma de L, “para poder administrar de la mejor manera el espacio”. En el contenido, el gaditano parece feliz en su vivienda, pero hace una breve reflexión sobre esta decisión que ha tomado, que para muchos parecen una locura.

Su situación económica

“Como esta tan cara la vivienda, hace ocho meses que vivo en una furgoneta y te puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque soy de ese 15% de los jóvenes que han podido emanciparse. Me esta cayendo mucho odio por parte de mucha gente que dice que con mi contenido estoy normalizando la pobreza. La realidad es que somos pobres. Dime qué hago con 1.300 euros y siendo funcionario, dime en qué piso me meto pagando 700 euros al mes”.

Muchos de sus seguidores han puesto en duda la opción de este joven de emanciparse en una furgoneta. Dicen que no es una opción muy viable, porque al ser un coche no presenta las condiciones favorables para vivir mucho tiempo. Por ejemplo, en caso de mucho frío o mucho calor. Pero, José Antonio quiere demostrar al mundo que sí que es buena opción y por ello graba su día a día y cómo supera algunos retos que se van presentando en su camino.