El Gobierno ha decidido dar un giro profundo a la política de vivienda pública en España y lo hace con un guiño a la Constitución del 78 y sobre las bases de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) que muere para darle paso. La oferta pretende beneficiar a hogares con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aprox. 1.200–4.500 euros mensuales) con contratos que pueden prolongarse hasta los 75 años de duración para un parque que arranca con 40.000 viviendas.

El nombre de Casa 47 no es casual, hace referencia al artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Con esta denominación, el Ejecutivo pretende subrayar que la vivienda no es solo un bien de mercado, sino un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó en Madrid la nueva entidad, que será aprobada en el próximo por el Consejo de Ministros. Según explicó, Casa 47 se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y contar con las personas. El objetivo es evitar errores del pasado, garantizar la calidad y dignidad de las viviendas, blindar legalmente el parque público para impedir su privatización futura y fomentar la participación vecinal en el diseño de los nuevos barrios.

Características de la oferta de alquileres de Casa 47

La característica que se incluirán en los contratos serán:

Precio del alquiler

No superará el 30% de la renta media del territorio .

. Se calculará en función de la capacidad de pago de la ciudadanía, no del coste de construcción.

Madrid: reducción del 38 % respecto al mercado.

Málaga: hasta un 50 % menos, con alquileres en torno a 680–690 euros.

Olivenza (Badajoz): viviendas recuperadas de Sareb por unos 400 euros.

Duración de los contratos

Contrato inicial: 14 años .

. Prórrogas automáticas: cada 7 años , siempre que se mantengan las condiciones de acceso.

, siempre que se mantengan las condiciones de acceso. Duración máxima: 75 años .

. Beneficiarios

Hogares con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aprox. 1.200–4.500 euros mensuales).

(aprox. 1.200–4.500 euros mensuales). Se dirige al 60 % de la clase media y trabajadora .

. Los hogares con ingresos inferiores seguirán accediendo a vivienda social.

Condiciones de acceso

Nadie destinará más del 30 % de sus ingresos al alquiler.

Se aplicarán topes por comunidades autónomas para evitar que los precios superen los valores actuales de mercado.

Portal online en 2026 para consultar promociones y formalizar solicitudes.

Características de la oferta

Viviendas dignas y de calidad.

Blindaje legal para que el parque público sea permanente.

Participación vecinal en el diseño de barrios.

Gestión integral: desde la adquisición de suelo hasta la entrega de llaves.

Cuántas casas estarán disponibles para alquilar

Casa 47 contará con un importante volumen de activos:

40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb , con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

, con capacidad para albergar otras 55.000 casas. Activos procedentes de ministerios como Hacienda, Defensa o Interior.

Construcción propia impulsada por la nueva entidad.

En lo que va de año, ya se han licitado proyectos para más de 1.600 viviendas en distintas ciudades españolas.

Además, el Gobierno ha anunciado una oferta pública de compra de 100 millones de euros para adquirir más viviendas y ampliar el parque público.

La creación de Casa 47 busca influir directamente en los precios del alquiler en las principales ciudades españolas, donde la tensión del mercado ha alcanzado niveles críticos en los últimos años.

Madrid : se prevé una reducción del 38 % respecto al precio medio de mercado. Esto podría situar alquileres que hoy rondan los 1.100 euros en torno a los 680–700 euros.

: se prevé una reducción del 38 % respecto al precio medio de mercado. Esto podría situar alquileres que hoy rondan los 1.100 euros en torno a los 680–700 euros. Málaga : la bajada podría llegar al 50 %, con alquileres medios de 680–690 euros frente a los más de 1.200 actuales.

: la bajada podría llegar al 50 %, con alquileres medios de 680–690 euros frente a los más de 1.200 actuales. Ciudades medias y pequeñas: en lugares como Olivenza (Badajoz), los alquileres se situarán en torno a los 400 euros, ajustados a la renta media local.

El efecto esperado es doble:

Aliviar la presión sobre las familias, garantizando que el alquiler no supere el 30% de sus ingresos. Forzar una moderación de los precios de mercado, ya que la oferta pública servirá como referencia y competencia frente a los alquileres privados.

Blindaje contra la especulación

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el blindaje legal de las viviendas públicas. Según la ministra Rodríguez, todo lo que se construya con dinero público quedará protegido “para siempre”, evitando que en el futuro puedan ser privatizadas o vendidas a fondos de inversión. Se trata de una medida que busca frenar la especulación y garantizar que el parque público cumpla su función social de manera permanente.

Según sus responsables, la idea de Casa 47 es hacer barrio, implicando a los vecinos en los procesos de planeamiento y construcción. Ya se han iniciado experiencias participativas en lugares como Carabanchel, Campamento, Zaragoza o Valladolid. El objetivo es que los nuevos desarrollos urbanos no sean solo bloques de viviendas, sino espacios integrados, con servicios y tejido comunitario.

La directora general de la Entidad Estatal de Vivienda, Leire Iglesias, ha subrayado que Casa 47 no es un proyecto puntual, sino de continuidad, con vocación de estabilidad y recorrido. El Gobierno lo considera una pieza fundamental para dar respuesta a una política compleja y aspira a que se convierta en un pacto de Estado en materia de vivienda.