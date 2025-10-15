La llegada del 047 coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución, que recoge que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna

El 57% de las viviendas en España están en manos de fondos y multipropietarios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito para informarse sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que pueda haber en este ámbito.

El número de consulta será el 047, "coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución", ha indicado la ministra de Vivienda este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.

"Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros", ha expuesto.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

La titular de Vivienda ha indicado que durante las consultas que están teniendo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, los distintos sectores y agentes sociales han advertido al Gobierno de la ausencia de información o, incluso, de la información interesada que "perjudica" a la ciudadanía en relación a la vivienda.

Por ello, para dar "transparencia" a la ciudadanía, el Ministerio de Vivienda pondrá a disposición de los españoles este número de consulta. "Es verdad que la concurrencia competencial hace a veces que la gente no sepa si tiene que ir a un registro autonómico, a un registro local o dónde demandar una vivienda pública", ha apuntado Rodríguez.

"El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos", ha concluido Rodríguez.

Aportaciones de las comunidades

Las Comunidades Autónomas están participando en la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con aportaciones al articulado que ya estudia la secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Si se cumplen las previsiones del Ministerio, el Plan Estatal de Vivienda será aprobado el próximo mes de diciembre.

El Ministerio y las autonomías acordaron reunirse nuevamente tras la Conferencia Sectorial de Vivienda del jueves pasado, en la que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, abordó el nuevo Plan Estatal de Vivienda con los consejeros de vivienda autonómicos.

Tras el encuentro, desde el Departamento de Isabel Rodríguez indicaron que había "posibilidad" de llegar a un acuerdo entre el Gobierno y autonomías, por lo que se habían emplazado a una nueva reunión "para buscar el consenso" tras persistir algunas "diferencias" sobre "aspectos concretos" del próximo plan.

Desde el Partido Popular (PP) han trasladado su rechazo al Plan y han criticado la "unilateralidad" y el "autoritarismo" del Gobierno en la elaboración del mismo, denunciando, al mismo tiempo, la "falta de lealtad" de Isabel Rodríguez a la hora de negociar las condiciones del mismo.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el plan anterior, de la que el Estado asumirá el 60%, mientras que a las comunidades autónomas correspondería el 40% restante.

"Todas las herramientas"

Desde el Gobierno se insiste en que se están utilizando "todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda", aunque, se acusa a las comunidades autónomas del PP de incumplir la ley estatal de vivienda por "dogmatismo ideológico".

En la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha avisado a Sánchez de que lo que puede acabar con su Gobierno es "el drama de la vivienda" y le ha propuesto hacer una "intervención" del mercado inmobiliario para "romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación".

"La política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia, una casa (...) y quien quiera más casas para especular, que pague impuestos", ha dicho el portavoz de ERC.

Además, ha celebrado que el Gobierno haya planteado una reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto y ha planteado hacer lo mismo para que la vivienda sea considerada un "derecho fundamental", aunque este derecho ya está recogido en la Carta Magna.

En su respuesta, Sánchez ha coincidido con Rufián en que la vivienda "es el principal problema que tienen ahora mismo muchísimas familias y muchísimos jóvenes en nuestro país", pero ha defendido que su Gobierno está volcado con esta cuestión.

"Estamos utilizando todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda", ha asegurado.

Entre otros aspectos, ha dicho que han multiplicado por ocho los presupuestos vinculados con la vivienda, ha recordado que están estamos ultimando el nuevo Plan Estatal de Vivienda que prohibirá la venta de viviendas de protección oficial a "fondos buitre" y ha señalado además que han declarado la "guerra" a los pisos turísticos.

Sin embargo, Sánchez ha indicado que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen "amplias competencias" en materia de vivienda, y ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de incumplir la ley estatal de vivienda por dogmatismo ideológico".

"La Comunidad de Madrid es un claro ejemplo", ha añadido Sánchez, que ha insistido en que la intención de su Gobierno es "consolidar la legislatura y llegar al año 2027".