El clip forma parte de la campaña del Ministerio de Vivienda para conmemorar el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución

La España de las desigualdades: vivienda inaccesible y trabajos precarios, lo que más preocupa, según un informe de Oxfam

La crisis de la vivienda en España continúa avanzando por una senda dramática. Con unos precios que hacen que comprar o alquilar una casa sea prácticamente inalcanzable para muchos, la situación se está convirtiendo en insostenible, pero las soluciones no llegan. Es ya la primera preocupación de los españoles, según el CIS, pero los precios suben y suben mientras los sueldos no alcanzan, permaneciendo incluso congelados en el tiempo mientras la vida se encarece. Por eso, cuando al Ministerio de Vivienda se le ha ocurrido preguntar ‘cómo imaginas tu futuro’, –y más con un vídeo como el que acompaña a su última campaña invocando el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución–, lo que se ha desatado es justo esa tormenta que tiene todas las condiciones para terminar de estallar.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Es así como reza el artículo 47 de la carta magna, y conviene recordarlo para a continuación echar un vistazo al panorama actual y preguntarse si de verdad estos preceptos se están cumpliendo mientras prolifera la especulación, el hacinamiento en microviviendas sin ventanas, los locales, garajes y negocios reconvertidos en hogar… Y todo mientras también hay quien está al acecho de la primera oferta 'suculenta' que sale al mercado para adquirirla incluso al contado y, a continuación, ponerla en alquiler u ofertarla a un precio mayor. Entre estos últimos, de hecho, hay incluso quien divide una sola vivienda en varias o la alquila a distintas personas por habitaciones, todo ello buscando sacar el mayor rédito posible de ese derecho a disfrutar de una vivienda “digna” que cada vez lo parece menos.

Y tú, ¿cómo imaginas tu futuro?

Mientras en muchos barrios sus vecinos han tenido que presenciar cómo bares, peluquerías, papelerías o hasta farmacias se han convertido repentinamente en vivienda por un compendio de factores, la realidad avanza inexorablemente hacia un territorio tan incierto como preocupante, especialmente para los más jóvenes, –y no tan jóvenes–, que afrontan las dificultades del día a día frente a un coste de vida que también sigue escalando.

Con unos precios tan elevados en la vivienda, la entrada para una hipoteca es tan alta que muchos no se la pueden permitir. Así, para una gran parte, independizarse se ha convertido en una quimera que no es ni mucho menos más sencilla a través del alquiler. Para quienes se embarcan en esto último, de hecho, se repite una pregunta: ¿cómo ahorro (para la entrada de una hipoteca o para cualquier otra cosa) si cobro el salario mínimo o poco más y lo que pago de alquiler es prácticamente lo mismo (o más)?

Ahondando en datos para discurrir al margen de ideologías e interpretaciones, en este escenario, y con la edad de emancipación estancada en torno a los 30 años (y más) desde hace 25, –como reseña la propia institución–, compartir piso se está convirtiendo también en algo cada vez más común.

Por todo ello, la nueva campaña del Ministerio de Vivienda preguntando ‘cómo imaginas tu futuro’ ha dado lugar a un aluvión de mensajes de indignación. Especialmente cuando el vídeo que lo acompaña es el de unos ancianos compartiendo vivienda que hacen ver algunas de las desavenencias que surgen entre ellos en la convivencia; un clip que pretende “provocar una reflexión sobre las dificultades de acceso” a la vivienda, –según el departamento dirigido por la ministra Isabel Rodríguez–, pero que muchos se han tomado como una burla e incluso como un insulto.

El vídeo de la campaña del Ministerio de Vivienda por el 47 aniversario del artículo 47

Concretamente, el vídeo arranca con un anciano recogiendo del suelo la prenda de ropa de otro de los que comparte piso con él: “Luis, ¿otra vez? ¡30 años dejándote los calzoncillos en el baño!”, exclama, antes de que en escena entre la mujer que convive junto a ellos en la misma vivienda. “Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón”, les dice, justo antes de que el vídeo nos muestre quién es Luis. ¿Y mis yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?, pregunta este último, mientras la escena sigue desarrollándose.

Música a alto volumen durante la noche mientras otro intenta dormir; baños ocupados; el fregadero colapsado de platos sin limpiar... y otras escenas del estilo intentan reflejar algunas de las situaciones típicas que pueden darse en escenarios como el de los protagonistas, que no esconden su deseo de emancipación. “En cuanto pueda me voy sola”, dice la mujer mayor que aparece en el vídeo.

Tras todo ello, en el clip una ‘voz en off’ afirma: “En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución. Dice que tienes derecho a una y desde lo público hacemos todo para cumplirlo: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”.

Junto a la publicación, lanzada como parte de la citada campaña del Ministerio de Vivienda para conmemorar ese artículo constitucional, añaden que el objetivo es “reivindicar la importancia de la acción pública en favor del derecho a la vivienda”. Sin embargo, el vídeo que acompaña a ese mensaje no ha dejado indiferente a nadie, con voces muy críticas incluso desde el seno del Gobierno de coalición. De hecho, en la nota oficial se ha optado por acompañarla de una versión corta del mismo, de solo 10 segundos, en la que solo consta el mensaje final.

Críticas al vídeo del Ministerio de Vivienda

“Los españoles no necesitan que se les recuerde los problemas de vivienda porque los viven cada día. Lo que necesitan es que se resuelvan”, ha dicho Ernest Utasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, confrontando directamente desde el Ejecutivo para señalar que lamenta que el PSOE “prefiera las campañas a las soluciones”.

De igual modo, también desde Podemos han criticado la campaña, con su portavoz Pablo Fernández asegurando que “la ministra de Vivienda se está riendo de la gente en su cara”.

Ante la situación, este último ha demandado “medidas radicales” que hagan frente a la especulación, como “bajar por ley el precio de los alquileres o prohibir la compra de viviendas con fines distintos a la residencia habitual”.

En la misma línea, y desde el Congreso, Gabriel Rufián volvía a recordar en la última sesión de control al Gobierno que “el drama de la vivienda” podía acabar con el Ejecutivo, exigiendo medidas para “intervenir el mercado”, frenar la especulación y blindar el acceso a una casa como un derecho fundamental en la Constitución. Al respecto, dijo que el salario medio está en 1.300 euros pero hay alquileres en grandes ciudades que han llegado a los 1.600, al tiempo en que manifestó que el 56% de las hipotecas en el último año se han "pagado a tocateja", aseverando que sólo el 14% de las mismas se concedieron para una primera vivienda.

"La política de vivienda en cualquier país decente es la de 'una familia, una casa', y quien quiera más casas para especular, que pague impuestos", sentenció.

Mientras tanto, desde las redes sociales los usuarios también han expresado su indignación por la crisis actual, con muchos de ellos señalando la última iniciativa del Ministerio de Vivienda.

“Hacía mucho que un anuncio no me cabreaba tantísimo. No tenéis vergüenza”, señalaba una usuaria, indignada, mientras otro les emplazaba a “construir más viviendas sociales”.

De igual modo, otro añadía: “Ver esto solo hace que los jóvenes tengamos menos fuerzas para luchar… No tenemos ningún futuro”.

Por su parte, otros, con ironía, resumían: “Ojalá el Ministerio de Vivienda pueda hacer algo por la vivienda”

Junto a ello, y como no podía ser de otro modo, también han aflorado los memes atajando la situación…