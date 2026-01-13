Los precios de la vivienda en la zona se han disparado subiendo de un año para otro entre un 20% y un 30%

Crisis de vivienda: Consumo advierte de una brecha de 23.600 euros entre las rentas de caseros e inquilinos

ValenciaLa construcción de la gigafactoría de celdas de baterías dePowerCo en Sagunto, Valencia, ha llevado a la contratación de decenas de operarios. La empresa contratará a lo largo de 2026 a 500 trabajadores con titulaciones profesionales y ya cuenta con una plantilla propia de 300 personas, por lo que terminará el año 2026 con cerca de 800 trabajadores.

Esta situación ha puesto de manifiesto uno de los grandes problemas de este país, no hay casas suficientes para los recién llegados, pero tampoco para la población local y eso está distorsionando el mercado inmobiliario, como cuentan en el vídeo Almudena Calvo y Toni Ramos.

Buscan en hoteles y apartamentos turísticos ante la escasez de oferta de alquiler. El resultado es que los precios de la vivienda se han disparado subiendo de un año para otro entre un 20% y un 30%.

Muchos se va a decenas de kilómetros de distancia

Es tal la necesidad de alojamiento, que muchos tienen que irse a decenas de kilómetros de Sagunto para encontrar vivienda.

Esta situación es solo el principio porque se espera que cuando esté a pleno rendimiento la fábrica, las necesidades de vivienda aumentarán, lo que está provocando la especulación de algunos propietarios.

La previsión es que este mismo año se incorporen 500 empleos directos que se suman a los 1.400 que ya están trabajando en las instalaciones. De ellas, 300 son empleadas directas de PowerCo y 1.100 se corresponden a otras contratadas.