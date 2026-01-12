Los continuos anuncios de medidas, algunos que ni siquiera logran aprobarse, impide que el mercado fluya

Duelo de medidas sobre la vivienda: el plan de Sánchez no cuenta con el apoyo de Sumar y Feijóo presenta su propio proyecto

El presidente del Gobierno ha presentado un plan de medidas para la vivienda, pero no es el primero que conocemos. Cada partido ha presentado su receta pero ninguno llega a ser posible sin el concurso de todas las administraciones implicadas. Y aquí está el problema compartido por todos los expertos: solo un pacto sin ideologías podría dar resultado.

La construcción de obra nueva despega.132.000 viviendas del año pasado pero siguen sin ser suficientes. Se necesitan más pisos en el mercado y más consenso político.

Los expertos aseguran que los parches no son la solución

“Esto no se combate por decreto ley. Sería más interesante la participación público-privada y Estado con comunidades autonómicas", resalta Massimo Cermelli, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Deusto. Un gran pacto de Estado para dar respuesta al déficit de más de 700.000 viviendas, con los precios que ya han superado a los de la burbuja inmobiliaria y con una oferta más que insuficiente.

“Hay algunas medidas que en el largo plazo van a tener un impacto seguro positivo, por ejemplo, todo lo que es la construcción de vivienda asequible, construcción de vivienda social en alquiler”, explica José García Montalvo. La sucesión de parches a corto plazo, según los expertos, no es la solución. Los continuos anuncios de medidas, algunos que ni siquiera logran aprobarse, impide que el mercado fluya.

“Hay que dar confianza a los propietarios de vivienda", recalca

“No tenemos una regulación clara para los propietarios porque precisamente el propietario decide si oferta o no subir”, sostiene Carme de Vivero, profesora de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Málaga. Por cada anuncio que se publica de alquiler, hay de media 35 interesados. Y en algunas ciudades esa cifra se duplica.

"La mayoría de las viviendas en España son de pequeños ahorradores que tienen un pisito para un complemento para su pensión el día de mañana. Eso es la mayor parte del mercado inmobiliario", afirma José Miguel Cabezas, catedrático del MBA Inmobiliario.

Si a la compleja ecuación se añade la distorsión que provoca en el mercado la proliferación de pisos turísticos o el aumento de los alquileres de temporada, el resultado es que la vivienda supone de nuevo el principal problema en España.