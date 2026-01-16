La investigación abierta por el Ministerio de Consumo busca propietarios y portales que incumplan la legislación

El mercado del alquiler en nuestro país sigue siendo complicado. Y se puede ver en los anuncios de alquiler de las casas. Algunos ejemplos son llamativos, pero que no cometen ninguna irregularidad con el precio. Pero la situación cambia en las zonas tensionadas, ya que tiene que cumplir una normativa más estricta. Ahora, el Ministerio de Consumo ha empezado una investigación.

Entre estos ejemplos se encuentran jóvenes como Patricia. Ella llevaba tres meses en busca de un piso de alquiler en Barcelona, una zona tensionada. Esto significa que los precios máximos están fijados por ley pero, al encontrar el anuncio, la cuota mensual superaba el precio permitido.

"Serían 1.064 euros y nos pareció bastante caso, sobre todo teniendo en cuenta que son 50 metros cuadrados", confiesa ella. Patricia reclamó al propietario y ha conseguido alquilar el piso por el precio legal: 200 euros menos. “Firmamos un nuevo contrato y también nos devolvieron las cantidades que nos habían cobrado de más", explica.

Alquileres de 2.000 euros en A Coruña

Buscamos en A Coruña, única ciudad gallega tensionada, afinamos búsqueda por el centro y los alquileres rondan los 2.000 euros, pero el precio máximo permitido es menos de la mitad. La ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales a no publicitar estos anuncios.

Pero en los portales inmobiliarios proliferan estos anuncios que incumplen los límites a los precios en las zonas tensionadas. “Saltarse las limitaciones es más productivo porque no hay una multa", aclara Alex Álvarez, de la agencia 'Procesos Inmobiliarios'. La investigación abierta por el Ministerio de Consumo busca propietarios y portales que incumplan la legislación.