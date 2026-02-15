Más de la mitad de los jóvenes han sentido estrés o ansiedad a la hora de buscar piso

Acceder a una vivienda en solitario ya exige casi 9 años de salario completo en España

"Yo cuando trabaje y tenga el sueldo no voy a tener suficiente para comprar un piso". "La vida la tengo prestada, nada me pertenece de verdad". Los jóvenes son cada vez más pesimistas y los datos les dan la razón. España está entre los países europeos donde los jóvenes tardan más en independizarse. Aquí seis de cada 10 menores de 34 años dependen de sus padres con los que si se comparan.

"Si mis padres terminaron la carrera y ya se estaban comprando un piso", explica Sofía Managadze. Una situación muy distinta a la actual. "Si se comparan con sus padres que han tenido una ascensión social, ellos, a pesar de ser la generación más preparada, parece que esa promesa no se está cumpliendo", aclara Thomas Ubrich, sociólogo de la Fundación Foessa.

"Hay un riesgo en esta pérdida de esperanza", advierte Ubrich

Y es que la vivienda ya no es solo una cuestión económica. Más de la mitad de los jóvenes han sentido estrés o ansiedad a la hora de buscar piso. “Vives con mucha incertidumbre, no sabes si mañana tu casero se va a despertar mal y va a decir que no quiere que tú vivas ahí más. Amigos parece que ni nos puedo saber a que vengan amigas, entonces nos quedamos sin opciones", asegura Dani Geneim.

"Las relaciones sociales de alguna manera nos definen cuando esta identidad propia y de generación se ve acribillada, se ve postergada, también evidentemente su salud mental se va a ver precarizada", indica Sergio García, psicólogo. Es su futuro, sí, pero también compromete al de toda la sociedad.

"Hay un riesgo en esta pérdida de esperanza. Es el repliegue sobre uno mismo, aún sálvense quien pueda y desconfío del resto", señala Ubrich. Un problema que amenaza la cohesión social y no sólo a quienes lo viven hoy.