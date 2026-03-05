Los 'pisos tetris' serán construidos sobre tejados de edificios públicos.

Apartamentos construidos sobre tejados de edificios públicos. Esa parece ser la solución que ha buscado el Gobierno Vasco para solucionar, en parte, el problema de la vivienda y la falta de suelo. Hablamos de casi doscientas viviendas, construidas para los jóvenes, informa Idoia Rivas. La iniciativa está generando buenas expectativas por la falta de ofertas de viviendas en Euskadi. Los módulos se colocarán con una grúa.

Encima de dos edificios de protección oficial de Mutriku sobre la cubierta se va a levantar una nueva planta con 23 pisos de alquiler protegido para jóvenes. Iñigo Ocamica, Ocamica Berbois arkitektura, es un defensor de esta iniciativa: "Son espacios muy dignos, relativamente compactos de 45 metros cuadrados, con comedor y estancia para dormir, además de baño y entrada".

"El suelo es muy escaso y hay que incorporar ideas innovadoras"

"El suelo es muy escaso y hay que incorporar ideas innovadoras", defiende Denis Itxaso, consejero vasco de Vivienda. "Tienen que hacer algo porque esto no puede salir así", dicen los ciudadanos. Es la solución del País Vasco frente a la escasez de vivienda sin ocupar nuevo suelo.

Para el montaje se usan técnicas industrializadas: "Cuentan con un sistemas de entramados de madera para que no pese mucho y se montar casi como un lego, de manera que se pueda construir muy rápido y eficiente minimizando las molestias a los vecinos", explica Íñigo Ocamic.

La iniciativa está en fase piloto, con 6 edificios para levantar un total de 189 apartamentos asequibles. Esperan empezar las obras en 2028 utilizando técnicas industrializadas.

Este tipo de construcción modular está en auge. Además de mejorar los costes, se aceleran los tiempos hasta un 60%. "Podríamos hacer un edificio completo en un intervalo de 3 a 5 meses", señala Ángel Alfosea, ceo de WES. Soluciones innovadoras donde las fórmulas tradicionales muestran sus límites.