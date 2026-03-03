El euríbor lleva dos meses consecutivos en ligero descenso lo que permite encontrar buenas ofertas de hipotecas tanto a interés fijo como variable o mixto
Hipotecas fija, variable o mixta: guía definitiva para saber cuál te conviene con el Euríbor actual
La estabilidad actual del euríbor que encadena dos meses seguidos a la baja abre la puerta a aquellos compradores de vivienda que están buscando buenas ofertas entre los principales bancos españoles que se han lanzado a una carrera por ajustar precios, especialmente en los tipos fijos. En este contexto, elegir entre una hipoteca fija, variable o mixta vuelve a ser una decisión estratégica para cualquier cliente. El portal especializado Reclamador.es ha analizado la oferta de más de treinta entidades financieras identificando los productos más competitivos del mes y ayudar a los usuarios a elegir las claves para entender qué modalidad encaja mejor con cada perfil.
El euríbor, que se utiliza como índice de referencia para calcular el interés de muchas hipotecas y otros préstamos a tipo variable, cerró el mes de febrero en el 2,221 %, por debajo del 2,245 % que marcó en enero, y ya encadena dos meses consecutivos a la baja, según los datos consultados por Europa Press y a falta de confirmación por parte del Banco de España.
Entre un mes y otro, el descenso fue de 2,4 puntos básicos, mostrando una estabilidad en la evolución del índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España. Frente a febrero de 2025, es de 18,6 puntos básicos.
Cómo elegir entre hipoteca fija, variable o mixta
En este escenario, la TAE vuelve a ser el indicador fundamental para comparar ofertas, ya que integra no solo el tipo nominal (TIN), sino también comisiones y el coste de las vinculaciones, como seguros o tarjetas. La recomendación general es analizar siempre el coste total del préstamo, más allá del tipo de interés anunciado.
La elección del tipo de hipoteca depende del perfil financiero y de la tolerancia al riesgo del comprador.
- Hipoteca fija: Garantiza cuotas constantes durante toda la vida del préstamo. Es la opción preferida por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad, especialmente en un entorno de tipos moderados.
- Hipoteca variable: Parte con cuotas más bajas, pero su coste fluctúa según el euríbor. Es adecuada para quienes tienen margen económico y confían en que los tipos seguirán descendiendo.
- Hipoteca mixta: Combina un tramo fijo inicial y otro variable. Ofrece seguridad en los primeros años y potencial de ahorro a medio plazo si el euríbor continúa bajando.
Las hipotecas fijas más baratas de marzo de 2026
Las hipotecas fijas destacan este mes por su competitividad, impulsada por la necesidad de los bancos de mantener cuota de mercado frente a las variables.
- Hipoteca Vamos Fija de Ibercaja. Ofrece una TAE bonificable de hasta el 3,25 % si también se contratan algunos productos de la entidad como son la domiciliación de nómina, la contratación de seguros de hogar o de vida, además de otros productos de ahorro, tarjetas de crédito o domiciliación de recibos. La entidad ofrece una financiación máxima hasta el 90 % del valor de la propiedad.
- Hipoteca Naranja Fija ING. Su producto está condicionado por el perfil de cada cliente por lo que no ofrece datos concretos sobre tipos aplicables. Su concesión también está bonificado si se domicilia la nómina y se contratan seguros de hogar y vida. La financiación máxima se queda en el 80 % del valor de la propiedad.
- Hipoteca fija Unicaja 100 % online. Con una TAE del 3,99 % bonifica este interés a través de cinco productos como la domiciliación de nómina, seguros de hogar, vida y otros y la contratación de tarjetas de crédito. El préstamo alcanza hasta el 90 % del valor de la operación.
Las hipotecas variables más competitivas
Con un euríbor a la baja, las hipotecas variables vuelven a ganar protagonismo. Las entidades han ajustado diferenciales y bonificaciones para atraer a perfiles con mayor tolerancia al riesgo.
- Hipoteca Naranja Variable ING. Con un diferencial de 0,59 % sobre el Euríbor, financia hasta el 80 % de la operación sin productos bonificables. La entidad personaliza su oferta en función de cada cliente.
- Hipoteca Variable Kutxabank. Con una financiación de hasta el 80 %, ofrece un diferencial de Euríbor más 0,49 %. Su TAE del 3,71 % se alcanza a través de sus tres productos bonificables como son ingresos mensuales mínimos, un plan de pensiones y la contratación del seguro de hogar.
- Hipoteca Variable Unicaja 100 % online. Ofrece un diferencial del 0,5 % sobre el Euríbor con una TAE del 4,63 % bonificado con la domiciliación bancaria, seguros de hogar, vida y otros y la contratación de una tarjeta de crédito. Su financiación alcanza hasta el 90 % de la operación.
Las mejores hipotecas mixtas del mes
Las hipotecas mixtas se consolidan como una alternativa intermedia para quienes desean seguridad inicial y la posibilidad de beneficiarse de futuras bajadas del euríbor.
- Hipoteca Naranja mixta ING. La entidad de Países Bajos condiciona su oferta al perfil de cada cliente, pero ofrece en términos generales un diferencial del 0,7 % por encima del Euríbor con una financiación máxima del 80 % y bonificaciones por la domiciliación de la nómina, y la contratación de seguros de hogar y vida.
- Hipoteca Mixta Pibank. Una de las más competitivas del mercado: ofrece un tramo fijo inicial al 1,60% TIN durante cuatro años y después un interés de euríbor + 0,65 %, con una TAE del 2,78 %. No tiene comisiones ni productos vinculados, lo que simplifica su contratación. Su financiación alcanza el 80 % de la operación de compra.
- Hipoteca Mixta Bankinter. Apuesta por un tramo fijo más largo de 15 años con una TIN del 2,85 % y una TAE posterior del 3,5 % bonificables don la domiciliación de nómina, un plan de pensiones y seguros de hogar y vida. Su oferta de diferencial es del 0,7 % por encima del Euríbor y su financiación máxima alcanza el 80 %.