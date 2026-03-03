El euríbor lleva dos meses consecutivos en ligero descenso lo que permite encontrar buenas ofertas de hipotecas tanto a interés fijo como variable o mixto

Hipotecas fija, variable o mixta: guía definitiva para saber cuál te conviene con el Euríbor actual

La estabilidad actual del euríbor que encadena dos meses seguidos a la baja abre la puerta a aquellos compradores de vivienda que están buscando buenas ofertas entre los principales bancos españoles que se han lanzado a una carrera por ajustar precios, especialmente en los tipos fijos. En este contexto, elegir entre una hipoteca fija, variable o mixta vuelve a ser una decisión estratégica para cualquier cliente. El portal especializado Reclamador.es ha analizado la oferta de más de treinta entidades financieras identificando los productos más competitivos del mes y ayudar a los usuarios a elegir las claves para entender qué modalidad encaja mejor con cada perfil.

El euríbor, que se utiliza como índice de referencia para calcular el interés de muchas hipotecas y otros préstamos a tipo variable, cerró el mes de febrero en el 2,221 %, por debajo del 2,245 % que marcó en enero, y ya encadena dos meses consecutivos a la baja, según los datos consultados por Europa Press y a falta de confirmación por parte del Banco de España.

Entre un mes y otro, el descenso fue de 2,4 puntos básicos, mostrando una estabilidad en la evolución del índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España. Frente a febrero de 2025, es de 18,6 puntos básicos.

Cómo elegir entre hipoteca fija, variable o mixta

En este escenario, la TAE vuelve a ser el indicador fundamental para comparar ofertas, ya que integra no solo el tipo nominal (TIN), sino también comisiones y el coste de las vinculaciones, como seguros o tarjetas. La recomendación general es analizar siempre el coste total del préstamo, más allá del tipo de interés anunciado.

La elección del tipo de hipoteca depende del perfil financiero y de la tolerancia al riesgo del comprador.

Hipoteca fija : Garantiza cuotas constantes durante toda la vida del préstamo. Es la opción preferida por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad, especialmente en un entorno de tipos moderados.

: Garantiza cuotas constantes durante toda la vida del préstamo. Es la opción preferida por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad, especialmente en un entorno de tipos moderados. Hipoteca variable : Parte con cuotas más bajas, pero su coste fluctúa según el euríbor. Es adecuada para quienes tienen margen económico y confían en que los tipos seguirán descendiendo.

: Parte con cuotas más bajas, pero su coste fluctúa según el euríbor. Es adecuada para quienes tienen margen económico y confían en que los tipos seguirán descendiendo. Hipoteca mixta: Combina un tramo fijo inicial y otro variable. Ofrece seguridad en los primeros años y potencial de ahorro a medio plazo si el euríbor continúa bajando.

Las hipotecas fijas más baratas de marzo de 2026

Las hipotecas fijas destacan este mes por su competitividad, impulsada por la necesidad de los bancos de mantener cuota de mercado frente a las variables.

Hipoteca Vamos Fija de Ibercaja. Ofrece una TAE bonificable de hasta el 3,25 % si también se contratan algunos productos de la entidad como son la domiciliación de nómina, la contratación de seguros de hogar o de vida, además de otros productos de ahorro, tarjetas de crédito o domiciliación de recibos. La entidad ofrece una financiación máxima hasta el 90 % del valor de la propiedad.

Ofrece una TAE bonificable de hasta el 3,25 % si también se contratan algunos productos de la entidad como son la domiciliación de nómina, la contratación de seguros de hogar o de vida, además de otros productos de ahorro, tarjetas de crédito o domiciliación de recibos. La entidad ofrece una financiación máxima hasta el 90 % del valor de la propiedad. Hipoteca Naranja Fija ING. Su producto está condicionado por el perfil de cada cliente por lo que no ofrece datos concretos sobre tipos aplicables. Su concesión también está bonificado si se domicilia la nómina y se contratan seguros de hogar y vida. La financiación máxima se queda en el 80 % del valor de la propiedad.

Su producto está condicionado por el perfil de cada cliente por lo que no ofrece datos concretos sobre tipos aplicables. Su concesión también está bonificado si se domicilia la nómina y se contratan seguros de hogar y vida. La financiación máxima se queda en el 80 % del valor de la propiedad. Hipoteca fija Unicaja 100 % online. Con una TAE del 3,99 % bonifica este interés a través de cinco productos como la domiciliación de nómina, seguros de hogar, vida y otros y la contratación de tarjetas de crédito. El préstamo alcanza hasta el 90 % del valor de la operación.

Las hipotecas variables más competitivas

Con un euríbor a la baja, las hipotecas variables vuelven a ganar protagonismo. Las entidades han ajustado diferenciales y bonificaciones para atraer a perfiles con mayor tolerancia al riesgo.

Hipoteca Naranja Variable ING. Con un diferencial de 0,59 % sobre el Euríbor, financia hasta el 80 % de la operación sin productos bonificables. La entidad personaliza su oferta en función de cada cliente.

Con un diferencial de 0,59 % sobre el Euríbor, financia hasta el 80 % de la operación sin productos bonificables. La entidad personaliza su oferta en función de cada cliente. Hipoteca Variable Kutxabank. Con una financiación de hasta el 80 %, ofrece un diferencial de Euríbor más 0,49 %. Su TAE del 3,71 % se alcanza a través de sus tres productos bonificables como son ingresos mensuales mínimos, un plan de pensiones y la contratación del seguro de hogar.

Con una financiación de hasta el 80 %, ofrece un diferencial de Euríbor más 0,49 %. Su TAE del 3,71 % se alcanza a través de sus tres productos bonificables como son ingresos mensuales mínimos, un plan de pensiones y la contratación del seguro de hogar. Hipoteca Variable Unicaja 100 % online. Ofrece un diferencial del 0,5 % sobre el Euríbor con una TAE del 4,63 % bonificado con la domiciliación bancaria, seguros de hogar, vida y otros y la contratación de una tarjeta de crédito. Su financiación alcanza hasta el 90 % de la operación.

Las mejores hipotecas mixtas del mes

Las hipotecas mixtas se consolidan como una alternativa intermedia para quienes desean seguridad inicial y la posibilidad de beneficiarse de futuras bajadas del euríbor.