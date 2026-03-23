La prórroga debe ser convalidada en el Congreso en los próximos 30 días

Miguel Tellado sostiene que las medidas anticrisis del Gobierno para paliar la guerra de Irán "llegan tarde": "Menudo bochorno"

Compartir







Los ministros y principales dirigentes de los partidos de Sumar han llamado a la movilización social para convalidar en el Congreso la prórroga de los alquileres, han reivindicado su presión ante el PSOE y han concluido que la vivienda tiene que ser la principal bandera de la izquierda para poder aspirar a la victoria en los futuros comicios generales.

El Real Decreto-ley de vivienda aprobado el pasado viernes incluye la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027. La prórroga será de aquellos que acaben entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, pero debe ser convalidada en el Congreso en los próximos 30 días.

Más de dos millones de inquilinos, pendientes de la decisión del Congreso

Si esas medidas no reciben apoyo parlamentario dejarían de ser efectivas en el momento en el que se rechazan en el Congreso y, por lo tanto, los más dos millones y medio de inquilinos que durante estos dos años se podrían beneficiar de ellas no podrían hacerlo.

Esos inquilinos están ahora pendientes, en mitad de la incertidumbre, de lo que finalmente haga el Congreso: "No sé si vamos a seguir con las mismas condiciones, si va a pegar un subidón, si no nos van a alquilar y lo va a vender", lamenta uno de estos inquilinos.