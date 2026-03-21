El secretario general del PP critica que el Palacio de la Moncloa se ha convertido en un ring de boxeo

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido este sábado al decreto de ayudas fiscales aprobado en el Consejo de Ministros este sábado, que según ha dicho "llega tarde, llega mal y llega, como hemos visto, a cara de perro entre los socios de la coalición".

Tellado se ha pronunciado así, junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del PP de Toledo y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones de Toledo que se ha celebrado en Layos (Toledo).

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Desde ahí ha criticado que el Ejecutivo central haya tardado 20 días "para, al final, copiar buena parte de las medidas que hace ya unas semanas había presentado el Partido Popular" y copiarlas "a medias".

"Nunca en España habíamos visto a un gobierno a palos consigo mismo", afirma Tellado

Además, ha arremetido contra el "pressing catch" que supuso el Consejo de Ministros que convocó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se desató "una auténtica batalla campal entre ellos" con "una parte del Gobierno secuestrando" ese Consejo de Ministros.

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"Menudo espectáculo y menudo bochorno", ha significado Tellado, en referencia a la negativa de los miembros de Sumar a entrar a la reunión "si Sánchez no aceptaba las propuestas de Yolanda Díaz".

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"Ministros apretándole las clavijas al presidente del Gobierno. Vaya espectáculo. Desde luego, nunca en España habíamos visto a un gobierno a palos consigo mismo y ayer sí. Ayer lo vimos y lo contemplamos en todos los medios. Ministros contra ministros. Estábamos acostumbrados a ver a ministros peleándose con la oposición. Ministros peleándose contra los medios de comunicación. Ministros peleándose, y ahora, en una nueva etapa del deterioro institucional máximo de España, ministros contra ministros".

"El Palacio de la Moncloa ha convertido en un ring de boxeo", critica Tellado

A juicio del secretario general del PP, "el Palacio de la Moncloa ha convertido en un ring de boxeo" y todo, ha continuado, para aprobar unas medidas "que Sánchez tuvo que dividir en dos decretos, porque si no los ministros de Yolanda no entraban en la sala". Un decreto "de derechas", en el que baja impuestos --"bienvenido, Pedro, a la 'fachosfera'", ha comentado--, y otro "de izquierdas" donde "se premia a los okupas por entrar en propiedad privada".

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Miguel Tellado ha considerado que "un presidente con un mínimo de dignidad ayer hubiese cesado a los ministros de Podemos, a los ministros que se habían declarado en rebeldía" pero eso no sucedió porque "Pedro Sánchez y dignidad no encajan en la misma frase".

"El señor Sánchez que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, pero le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz".