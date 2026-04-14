La revista Forbes calcula que Amancio Ortega ha acumulado una cartera valorada en 25.000 millones repartida en más de 200 activos en 13 países

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El fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio Ortega, ya no solo destaca por ser el dueño de Zara, la revista Forbes acaba de situarle como el propietario inmobiliario más rico del mundo. Según este medio, el empresario gallego, con una fortuna estimada en 141.000 millones de dólares, ha acumulado una cartera valorada en 25.000 millones repartida en más de 200 activos en 13 países.

En las dos últimas décadas, Ortega ha desarrollado una estrategia constante consistente en transformar los dividendos de la mayor empresa textil del mundo en un vasto imperio inmobiliario global para lo que se ha valido especialmente de su sociedad inversora Pontegadea, con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

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Sus edificios albergan a compañías como Amazon, Apple, Meta, Nike, Spotify o FedEx

Desde la salida a bolsa de Inditex en 2001, Ortega ha invertido alrededor de 24.000 millones de dólares en 216 propiedades, conservando prácticamente todas. Su estrategia se basa en compras al contado, sin recurrir a deuda significativa. Las últimas cuentas de Pontegadea muestran pasivos de apenas 390 millones, equivalentes al 2 % de sus activos, un nivel de apalancamiento excepcionalmente bajo en el sector inmobiliario comercial. Esta política le permite resistir mejor los ciclos de mercado y evitar la volatilidad que afecta a otros grandes inversores.

Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

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En 2025, Amancio Ortega cerró diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros, culminando el año con la compra de un edificio en Vancouver por 680 millones, donde refuerza su papel como casero de Amazon.

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Previamente, el fundador de Inditex ya se había convertido en el dueño de sedes de gigantes tecnológicos como Meta (Facebook) y casero de medios de comunicación como el prestigioso semanario británico 'The Economist', además de bancos y marcas de lujo.

Asimismo, Ortega será parte del consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar la totalidad del 'holding' logístico australiano Qube mediante una oferta vinculante de 11.700 millones de dólares australianos (6.895 millones de euros).

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Propietario de Torre Picasso en Madrid o Devonshire House en Londres

Entre sus adquisiciones más emblemáticas figuran la Torre Picasso en Madrid, Devonshire House en Londres, el complejo Troy Block en Seattle o el Royal Bank Plaza de Toronto. Sus edificios albergan a compañías como Amazon, Apple, Meta, Nike, Spotify o FedEx, lo que garantiza contratos de larga duración y flujos de caja estables.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294 % de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

El crecimiento del patrimonio de Ortega no se explica solo por su capacidad inversora, sino también por una gestión fiscal eficiente. Desde 2001, ha reinvertido la mayor parte de los 28.000 millones de dólares netos recibidos en dividendos de Inditex, lo que le ha permitido acogerse a las exenciones del impuesto sobre el patrimonio aplicables a empresas familiares activas. Según cálculos de Forbes, esta estrategia le habría permitido ahorrar unos 800 millones de dólares en ese tributo.

Además, al canalizar su participación en Inditex a través de Pontegadea, se beneficia de un régimen fiscal que reduce al 1,25 % la tributación sobre dividendos, frente al 30 % aplicable a personas físicas. Antes de 2021, la exención era total, lo que habría supuesto un ahorro acumulado cercano a 7.000 millones de dólares en dos décadas.

la riqueza acumulada de Amancio Ortega está en continua evolución ya que los listados de las personas más ricas del mundo se ajustan cada minuto según los movimientos de la bolsa, lo que hace que la posición del empresario gallego fluctúe constantemente y compita diariamente con figuras como los herederos de Walmart o Steve Ballmer, el exdirector ejecutivo de Microsoft.