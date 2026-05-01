Esta ciudad se ha colado en el top 10 de ciudades dormitorio más demandadas debido a los elevados precios de las grandes ciudades

La crisis de la vivienda hace imposible a los jóvenes independizarse y les impulsa a apostar por la calidad de vida

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Con el salario mínimo, es prácticamente imposible poder pagar el alquiler en ciudades como Barcelona o Madrid. La diferencia de vivir en el centro o la periferia puede ser de hasta 600 euros al mes. Un caso particular es el de Guadalajara, que, siendo una capital de provincia, se ha colado por primera vez en el ranking de zonas periféricas y entre los primeros 10 puestos. En el número uno está Terrassa, Barcelona. Informa en el vídeo Ricard Martín.

Este municipio ha desbancado a otros como Badalona o Hospitalet como referente para buscar alquiler en la periferia. La localidad está a casi una hora en transporte público del centro de Barcelona o 40 minutos en coche. Mientras en la Ciudad Condal el alquiler es de 1.160 euros, en Terrassa baja hasta los 950 euros.

Son muchos los que han tenido que verse en una situación así, como es el caso de Mónica y Jordi. Para ellos, su única opción fue irse a Terrassa. "La opción de vivir en Barcelona la descartamos por los altos precios", cuenta Jordi.

Conformarse con la periferia para vivir

"A nivel de servicios está bien, es una ciudad en la que tienes de todo", añade Mónica. Los precios desorbitados de las grandes ciudades están expulsando a los inquilinos. "Mucha gente que viene sobre todo de Barcelona y periferia, porque allí a día de hoy, por desgracia, no hay vivienda y la que hay es muy costosa", explica Jordi Ferrer, comercial de B&N Immobles.

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Ocho de las 10 ciudades más buscadas para alquilar están en la periferia de Barcelona y Madrid, pero en este ranking también destaca Guadalajara. "Yo ejercía mi vida profesional en Madrid, pero por circunstancias económicas, pues opté por Guadalajara", cuenta un vecino. A solo 60 km de Madrid se ha convertido en una ciudad dormitorio. En una inmobiliaria todos los anuncios son de compraventa, no hay ni uno de alquiler.

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"Los alquileres que hay ni se llegan a publicar. Prácticamente cuando entra un alquiler se lo enseñas y el mismo día, el primero o el segundo se lo queda", subraya Manuel Gómez, de la inmobiliaria Alcarria. El mercado está tan tensionado en esta ciudad que cada piso en alquiler tiene casi 100 interesados.