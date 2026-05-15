El próximo domingo se convoca una manifestación para exigir medidas contra los precios desorbitados de las viviendas

La crisis de la vivienda hace imposible a los jóvenes independizarse y les impulsa a apostar por la calidad de vida

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La vivienda sigue una cuenta pendiente de solucionar del Gobierno porque los precios siguen siendo desorbitados y lejos de bajar, siguen subiendo con casas casi inaccesibles para los jóvenes que ya no tienen esperanzas en poder adquirir una vivienda propia en un futuro no muy lejano.

De hecho, el problema de la vivienda ha pasado a ser uno de los fallos estructurales más graves de nuestro país sin que nadie haya sido capaz de ponerle solución y frenar esta subida de precios cada vez más rápida. Blanca Agost explica desde el plató de Informativos Telecinco cómo se refleja esta realidad en el día a día.

"Estos datos se pueden mostrar de manera muy gráfica en los precios del alquiler" los que, con el paso del tiempo se han ido incrementando tanto que "en 2011 una casa de 80 metros cuadrados costaba en España una media de 600 euros al mes" y si hablamos de ciudades grandes como el centro de Madrid, ese precio podía "subir hasta los 800".

Convocan una nueva manifestación tras 15 años del 15-M

Han pasado 15 años desde que muchas personas se cansaron y se concentraron en las plazas madrileñas para reclamar una mejor calidad de vida, tanto en lo social como en lo político. El 15 de mayo "los indignados" salieron a las calles para reclamar que se frenase una situación precaria, pero en la vivienda no ha mejorado la cosa porque ahora el mismo piso ronda los 2.000 euros de alquiler.

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Aunque el Gobierno de España sabe que esta situación no puede durar mucho más, acaba de aprobar una inversión de 7.000 millones de euros, pero el solo el 40% irán destinados a la vivienda. Una medida que parece desesperada, pero que "a corto plazo no arregla los problemas, por lo que el sindicato de inquilinas prepara una manifestación para el próximo domingo 24 de mayo".