El precio del alquiler es tan insostenible que muchas personas en España han tenido que recurrir a otras opciones

El sector de las construcción empieza a quedarse sin relevo generacional en España: "Seguimos teniendo salarios bajos y eso termina afectando"

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La solución que encuentran algunos españoles para poder tener una vivienda es el alquiler, pero la consecuencia es que el ahorro se vuelva algo impensable. De hecho, en España uno de cada cuatro personas reconocen que no pueden ni ahorrar un euro al mes.

El alquiler se ha vuelto tan insostenible que las búsquedas para encontrar piso se reducen a una vivienda muy pequeña incluso, un estudio acondicionado, irse a vivir a las afueras de las ciudades o la opción de tener que compartir piso. Carlos, trabajador de mudanzas, es testigo de la crisis de la vivienda en primera persona porque traslada cajas y cajas de la zona céntrica a la periferia. No es la primera mudanza que hace Carlos por la periferia de Valencia.

Carlos Humberto Ramírez es encargado de la mudanza 'Mundalval' y confirma que en Valencia, muchos de sus clientes se han trasladado a pueblos como "Torrent, Paiporta, muchos pueblos porque la gente sale de la ciudad a los pueblos"

Jennifer es una joven que junto a los suyos tuvieron que hacer uno de estos desplazamientos y ahora viven en el Puerto de Sagunto, a 30 kilómetros de la capital de Valencia que parece una zona imposible para todos ellos. Laura, por más que mira los precios no es capaz de llegar a fin de mes por los altos precios: "Por eso no se puede pensar en vivir solo".

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La denuncia de Lisbeth sobre los pisos vacíos

En España, el 12,7% de las personas han tenido que compartir piso para afrontar los gastos del día a día. Como Lisbeth, una mujer que ahora convive con su hijo y una amiga en A Coruña: "Alquilé este piso para poder pagarlo, sino, tampoco nos da".

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Ella denuncia que hay pisos de "800 o 900 euros vacíos" porque no hay gente que pueda afrontar el elevado precio, porque sería quedarse sin dinero en la cuenta solo pagando la casa. Otra solución que encuentran algunas personas para poder vivir solas es buscar opciones más ajustadas, es decir, el 16,7% optan por cambiar de casa a una más pequeña y económica.

Toñi confiesa al equipo de Informativos Telecinco que ha tenido que sacrificar algunos metros cuadrados para que las cuentas le salgan y poder llegar a fin de mes: "Tiene una habitación menos, pero pago 500 euros. Es más pequeño, pero bueno es mucho más silencioso".