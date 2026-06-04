España se sitúa en el puesto 14 del ranking de los 25 países con mayor población de habitantes ricos

En el mundo, la riqueza de los grandes patrimonios aumentó un 8,7 % en 2025, el mayor avance desde 2018

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El número de grandes fortunas en España aumentó el pasado año un 5,3 %, hasta 259.700, después de sumar 13.100 personas, y su patrimonio financiero creció un 6,7 %, hasta 672.112 millones de euros, en gran medida por los incrementos en Bolsa y la revalorización de la vivienda, según se desprende del Informe sobre la Riqueza Mundial 2026, elaborado por Capgemini.

Esto ha llevado a España a situarse en el puesto 14 en el ranking de los 25 países con mayor población de habitantes ricos, un escalón más que el año pasado. El informe considera grandes patrimonios a las personas con activos invertibles de al menos un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, bienes de consumo y bienes duraderos.

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Un récord histórico

El crecimiento en España de los millonarios se explica por la buena evolución de los mercados, el sector bancario y el inmobiliario.

En el mundo, la riqueza de los grandes patrimonios aumentó un 8,7 % en 2025, el mayor avance desde 2018, hasta alcanzar un récord histórico de 84,41 billones de euros, en tanto que la población mundial de millonarios creció en casi 2 millones, hasta 25,3 millones de personas.

El crecimiento en España se explica por la buena evolución de los mercados, el sector bancario y el inmobiliario. En concreto, la capitalización bursátil española en dólares aumentó un 71,6% en 2025, tras el descenso registrado en 2024. Esta mejora estuvo apoyada por unos resultados empresariales sólidos y por el buen comportamiento del sector bancario, que alcanzó un beneficio neto de 18.500 millones de euros, un 5,1% más interanual.

El sector inmobiliario también contribuyó al aumento de la riqueza. La inversión inmobiliaria en España superó los 18.450 millones de euros en 2025, un 31% más que en 2024, mientras que los precios de la vivienda crecieron un 9%.

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Aumento de los "ultrarricos"

Por segmentos de riqueza, los multimillonarios, aquellos con patrimonios por encima de los 30 millones de dólares, captaron la mayor parte de las ganancias, favorecidos por una mayor exposición a una gama más amplia de activos públicos y a determinadas clases de activos privados de alto rendimiento.

En 2025, la población mundial de "ultrarricos" se situó en aproximadamente 250.000 personas, un 9,4 % más, el segmento de mayor crecimiento por segundo año consecutivo, y la riqueza global de este colectivo creció un 9,7 %.

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El crecimiento de ricos tanto en España como en el resto del mundo se produce en un momento de gran competencia en la banca privada. En 2019, el 39% de los individuos de alto patrimonio trabajaba con una sola firma de gestión patrimonial. En 2025, esta cifra cayó hasta el 19%. Uno de los principales motivos, según el informe, es el acceso a productos de inversión: el 88% de los grandes patrimonios afirma que trabaja con varias firmas para acceder a mejores oportunidades de inversión alternativa.