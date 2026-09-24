James Rhodes ha acusado a la empresa de "comportarse como tiburones" y no buscar una alternativa para evitar el desalojo de Maricarmen

Así ha sido la primera noche de Maricarmen tras su desahucio: está ingresada con un cuadro de "agotamiento severo" a sus 87 años

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MadridEl conocido pianista y escritor James Rhodes ha asegurado que negoció con Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, la empresa que adquirió el inmueble en el que vivía de alquiler Maricarmen, la vecina de 87 años que fue desahuciada ayer, miércoles 23 de septiembre, en el barrio del Retiro de Madrid, y se prestó a comprarles la vivienda para frenar el desalojo de la inquilina, que residía allí desde 1956.

Aunque el artista trató de mediar con la inmobiliaria, ofreciendo incluso distintas vías, ello tampoco frenó el desahucio. La compañía se negó y rechazó toda oferta, por lo que en última instancia, y ante la orden judicial dictada por la jueza encargada del caso, agentes de la Policía Nacional se abrieron paso entre la multitud concentrada a las puertas del inmueble en el que residía la octogenaria, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, y tras ir apartando a los ciudadanos que oponían resistencia apoyando a Maricarmen, procedieron al desalojo. Expulsada de la vivienda en la que llevaba residiendo de alquiler 71 años, la octogenaria, que tiene movilidad reducida y un 50% de discapacidad, era sacada en camilla del domicilio, donde la brutal subida del alquiler de los últimos años, que hasta entonces había pagado religiosamente, hizo inasumible el pago mensual para ella y su pensión.

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James Rhodes y su intento de frenar el desahucio de Maricarmen en Madrid

Ante la situación, James Rhodes ha contado en una entrevista en TVE que trató de mediar con 'Urbagesa', como también se conoce a la empresa propietaria del inmueble en el que residía Maricarmen, ofreciéndose a pagar un alquiler a un "precio razonable del mercado". Además, incluso, ha explicado que estuvo dispuesto a adquirir la vivienda, pero ha subrayado que desde la empresa "se han negado a todo".

"Escribí al fondo diciendo, mire, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa, y nada", ha lamentado Rhodes, que ha acusado a la empresa de "comportarse como tiburones" y no buscar una alternativa para evitar el desalojo de Maricarmen.

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Por todo ello, ha dejado constancia de su total incomprensión ante esta oposición y ha conjeturado que la empresa pretenda "mantenerlo vacío mientras el precio sube y sube". "No tiene nada de humano, es beneficio ante todo. Si fuera tu abuela, ¿qué dirías?", ha cuestionado Rhodes, que también ha cargado contra las administraciones y los partidos políticos por haber permitido llegar a esta situación.