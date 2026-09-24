A unos kilómetros del lugar donde desahuciaron a Maricarmen, David y su hijo de 21 años también eran expulsados del que había sido su hogar durante más de 20 años

Las cargas policiales no frenan el clamor por el desahucio de Maricarmen: múltiples protestas marchan por España contra su desalojo y la insostenible crisis de la vivienda

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MadridEl desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años con movilidad reducida y un 50% discapacidad, en el barrio del Retiro de Madrid, ha disparado la indignación ciudadana, que ha estallado en protestas y movilizaciones frente a su desalojo y la crisis de la vivienda. La octogenaria vivía desde hacía 71 años bajo un régimen de alquiler que había pagado siempre religiosamente, pero que tras la subida aplicada por la empresa inmobiliaria propietaria del inmueble, –Urbagestión Desarrollo e Inversión–, le resultaba inasumible. En esas circunstancias, y pese al apoyo recibido, con una amplia concentración que trató de evitarlo, ayer, miércoles 23 de septiembre, fue finalmente desahuciada. Su caso, no obstante, no es el único en España que pone en evidencia los graves problemas existentes.

Precisamente en la capital, mientras en el centro de la ciudad, en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, la Policía procedía a su desalojo, a unos kilómetros de allí, en Vallecas, David y su hijo de 21 años también eran expulsados del que había sido su hogar durante más de 20 años.

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Los desahucios y la crisis de la vivienda que asfixia a España

En este caso, la vivienda de ambos se sitúa concretamente en un edificio que había formado parte de las promociones de vivienda asequible de un banco. Ahora, ese bloque de pisos ha sido adquirido por un fondo buitre. Y otra vez, como no dejan de denunciar en las últimas manifestaciones contra la crisis de la vivienda, ese fondo ha acabado con los inquilinos en la calle, incapaces de asumir los precios.

Solo en el primer trimestre de 2026, según el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 4.005 desahucios, un 45,4% menos que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, los más numerosos, casi siete de cada 10, se han producido por el impago del alquiler, y es que no poder pagarlo ya no es solo un problema de los sectores más vulnerables. El incremento incesante de los precios del alquiler y los fondos de inversión han extendido la crisis habitacional en el país.

Por comunidades, Cataluña encabeza la lista con 921 desahucios, seguida de la Comunidad Valenciana, Andalucía, y la Comunidad de Madrid, con 582 desahucios.