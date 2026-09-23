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Sociedad

Los gritos de agonía que se escucharon en el patio interior durante el desahucio de Maricarmen

Los gritos de agonía que se escucharon en el patio de interior durante el desahucio a Maricarmen
Los momentos de tensión vividos este miércoles durante el desahucio de Maricarmen. Informativos Telecinco
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En la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid se ha vivido una mañana de tensión, tristeza e impotencia por parte de muchos de los manifestantes que se han concentrado para evitar el desahucio de Maricarmen.

La mujer de 87 años ha tenido que abandonar la que ha sido su casa desde hace 70 años en el número 46 de la calle Sainz de Baranda. Pronto comenzaron los primeros empujones y los gritos de "asesinos".

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Las negociaciones de última hora con la comitiva judicial no sirvieron para frenar el desahucio, mientras el ambiente se iba caldeando cada vez más. Los agentes comenzaron el desalojo apartando a quienes se agolpaban frente al portal.

La Policía ha logrado entrar finalmente al edificio. Dentro, los vecinos escuchaban los gritos de angustia desde el patio interior del edificio mientras los agentes accedían al piso de la anciana. Finalmente, Maricarmen ha sido desalojada en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

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