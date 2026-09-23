Durante el desahucio a Maricarmen se han vivido momentos de enorme tensión entre manifestantes y policías

¿Dónde irá Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa de Madrid, tras el desalojo?: las opciones que le ofrece el Ayuntamiento

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En la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid se ha vivido una mañana de tensión, tristeza e impotencia por parte de muchos de los manifestantes que se han concentrado para evitar el desahucio de Maricarmen.

La mujer de 87 años ha tenido que abandonar la que ha sido su casa desde hace 70 años en el número 46 de la calle Sainz de Baranda. Pronto comenzaron los primeros empujones y los gritos de "asesinos".

Las negociaciones de última hora con la comitiva judicial no sirvieron para frenar el desahucio, mientras el ambiente se iba caldeando cada vez más. Los agentes comenzaron el desalojo apartando a quienes se agolpaban frente al portal.

La Policía ha logrado entrar finalmente al edificio. Dentro, los vecinos escuchaban los gritos de angustia desde el patio interior del edificio mientras los agentes accedían al piso de la anciana. Finalmente, Maricarmen ha sido desalojada en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.