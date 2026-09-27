El sindicato de inquilinas mantiene que el denominado 'decreto Maricarmen' debe incluir contratos de alquiler indefinidos

Última hora sobra la acampada en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda: "El 'decreto Maricarmen' debe aprobarse este martes"

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El sindicato de inquilinas ha confirmado este domingo que mantendrá la acampada en la Puerta del Sol de Madrid hasta que el Gobierno apruebe el denominado 'decreto Maricarmen', que en su opinión debe incluir contratos de alquiler indefinidos, y ha informado de que se está hablando con otras ciudades para establecer nuevos campamentos.

"Para que no haya ninguna Maricarmen más: contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos", ha señalado la portavoz del sindicato de inquilinas, Alicia del Río, en declaraciones a los medios de comunicación desde la acampada que se mantiene desde anoche en la Puerta del Sol de Madrid.

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"Real decreto Maricarmen"

El sindicato ha alertado de que, si no se incluye en la norma esta renovación automática de los contratos de alquiler, en este país "gobernarán los buitres" y el Gobierno progresista "ya no tendrá ningún sentido". "Esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez qué problema tiene su partido con que haya vidas estables", ha señalado la portavoz del sindicato.

Alicia del Río ha avanzado que la acampada continuará este domingo con nuevas actividades y con la incorporación de profesorado procedente de la manifestación en defensa de la educación pública. Según ha señalado, la movilización busca ampliar su respaldo social y mantener la presión en favor de medidas frente a la crisis de vivienda.

Del Río ha vinculado la situación habitacional con las dificultades que afrontan los centros educativos, al considerar que la especulación y la falta de acceso a una vivienda asequible afectan directamente al derecho a la educación. En este sentido, ha sostenido que las familias y el alumnado se encuentran "ahogados" por la crisis de vivienda y que el profesorado está "muy cansado" ante las consecuencias que esta situación tiene en las aulas.

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La organización celebrará a las 18.30 horas un taller sobre el protocolo de vivienda para centros educativos, una herramienta que, según la portavoz, comenzó a aplicarse el pasado curso y que el sindicato pretende extender al conjunto de colegios e institutos. La jornada incluirá asimismo talleres de elaboración de pancartas y actuaciones, además de un llamamiento a mantener la acampada durante la noche.

La portavoz ha explicado también que los participantes enviarán cartas a Maricarmen, hospitalizada, a quien han atribuido un papel relevante en la lucha por el derecho a la vivienda. "Queremos seguir diciéndole que su legado está presente aquí", ha afirmado Del Río, que ha asegurado que la iniciativa pretende trasladarle el apoyo y el reconocimiento de los asistentes.

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Aunque ha admitido que la acampada puede recordar en algunos aspectos al movimiento 15M, Del Río ha defendido que se trata de una movilización con "objetivos muy concretos" y no de una protesta indefinida. En particular, ha situado entre las prioridades la aprobación este martes del denominado "real decreto Maricarmen" y la apertura de un proceso hacia un nuevo modelo de vivienda que sitúe la vida en el centro y blinde el acceso a la vivienda como un derecho.