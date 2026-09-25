El Ayuntamiento ha indicado que los representantes de Maricarmen han aceptado una reunión con la parte propietaria este lunes 28 de septiembre

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El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este viernes la oferta de Urbagestión para que adquirieran el piso donde vivía Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada este miércoles de su vivienda ubicada en el barrio del Retiro, por “inviabilidad”.

El Consistorio, sin embargo, sí que ha ofrecido su “mediación”. “Tras analizarla se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa, no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda”, ha señalado el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento ha señalado también en el comunicado que los representantes de Maricarmen han aceptado participar en una reunión el próximo lunes 28 de septiembre a las 16:00 horas con los propietarios de la vivienda. Ese encuentro contará con “la mediación de los profesionales de la empresa municipal”.

La propuesta de Urbagestión al Ayuntamiento de Madrid

La empresa Urbagestión había presentado este viernes al Consistorio dirigido por José Luis Martínez Almeida, una propuesta de urgencia para incorporar la vivienda de Abascal al programa Reviva con el objetivo de permitir a esta persona volver a la casa con "una alternativa habitacional estable y asequible".

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El grupo asegura que el inmueble "no está ahora mismo en venta" y "lamenta la situación personal de la señora Abascal, así como el uso político y espurio de su situación".

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La empresa afirma en un comunicado que "está a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y de los Servicios Sociales municipales de Madrid" para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible. La compañía asegura que no es propietaria del edificio entero y que compró al anterior propietario "únicamente la vivienda de Maricarmen Abascal", según figura en el Registro de la Propiedad.

La empresa niega ser propietaria del edificio entero

Asimismo, la empresa ha aprovechado para aclarar que no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen siendo esta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad en esa localización.

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El Sindicato de Inquilinas de Madrid, por su parte, ha asegurado que ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información sobre la propuesta anunciada esta tarde por Urbagestión.

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la propietaria de la vivienda de la que Maricarmen fue desahuciada ha negado también esa subida del alquiler que denunciaba la mujer de 87 años y desmiente haber recibido una oferta del Gobierno.