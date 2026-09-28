El 15M y el 26S: muchos de los protagonistas del 2011 vuelven a Sol

Algunos de los protagonistas 15M han regresado al mismo escenario para exigir nuevas reivindicaciones

Última hora de la acampada en la Puerta de El Sol en Madrid: Sánchez pide a las CCAA aplicar la Ley de Vivienda para "privilegiar el uso residencial" al turístico

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El espíritu del 15M ha vuelto a la Puerta del Sol, aunque con una reivindicación mucho más concreta: el acceso a la vivienda. Quince años después de aquellas acampadas que marcaron un punto de inflexión en la protesta social y coincidieron con el final de la etapa de predominio del bipartidismo, algunos de sus protagonistas han regresado al mismo escenario y han comparado aquel movimiento con las movilizaciones actuales. Para quienes participaron entonces, volver a Sol despierta recuerdos de unas protestas que, aseguran, fueron intensas y difíciles.

Las similitudes están, sobre todo, en el malestar social y en algunos de los símbolos de la protesta, como las llaves. La situación habitacional también mantiene cifras que reflejan la dimensión del problema: en 2011 se registraron más de 58.000 desahucios, mientras que el año pasado hubo alrededor de 25.000 lanzamientos.

Sin embargo, los antiguos activistas señalan una diferencia fundamental: mientras el 15M aglutinaba reivindicaciones muy diversas, las movilizaciones actuales concentran sus mensajes y consignas en torno a la vivienda. Un cambio que también se aprecia en el perfil de los manifestantes y en las demandas que se escuchan hoy en las calles.

Sindicato de inquilinas rechaza bonificaciones a propietarios e insiste en que se apruebe su decreto íntegro

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha rechazado que el decreto de vivienda que negocia el Gobierno incluya bonificaciones fiscales para propietarios, aunque ha insistido en que lo importante es que 'el decreto Maricarmen' se apruebe "íntegramente" porque es una medida "de mínimos".

En declaraciones a medios en la acampada de la Puerta del Sol, recogidas por Europa Press, la portavoz ha asegurado que el sindicato no va consentir "migajas ni medidas vacías" y ha mantenido la exigencia de que se aprueben los contratos indefinidos. "Hay fuerzas suficientes en la izquierda parlamentaria para se saque adelante", ha manifestado.

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Del Río ha indicado que si este martes no se aprueba el decreto, querrá decir que el Gobierno "que se dice progresista" legisla "a favor de los buitres". En este sentido, ha preguntado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si va a gobernar "a favor de las vidas inquilinas" o "se va a colocar del lado de los fondos buitre y del rentismo".