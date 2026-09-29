Carlos Franganillo ha estado en la Puerta del Sol preguntando a los manifestantes por las primeras palabras de Moncloa sobre el Real Decreto

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La situación de la vivienda ha explotado después de que Maricarmen, una vecina de Madrid haya sido desahuciada a los 87 años. Las protestas comenzaron por ella, pero la acampada de varios días da voz a las millones de las tristes historias que se escuchan desde que una casa se ha convertido en algo imposible de conseguir.

En la Puerta del Sol, Carlos Franganillo ha estado hablando con algunos de los manifestantes para comprender las razones de algunos de ellos continúan en las calles hasta no escuchar por parte de los líderes políticos, la respuesta que solucione la queja de muchos. Y aunque Moncloa ya se ha pronunciado, muchos de ellos dicen haber escuchado "medidas insuficientes".

Juan, del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, ha calificado el Real Decreto como "una medida electoralista que solo sirve para los partidos que nos han llevado a todo este problema". Y defiende además, que para acabar con el problema de la vivienda "tendría que atacar directamente a los beneficios de estos especuladores y a los fondos buitres que nos echan de nuestras casas".

Además, también explica al equipo de Informativos Telecinco que "es una medida de contención temporal, no queremos una medida que nos defienda contra los desahucios, sino que queremos que dejen de existir y por otro lado, para nosotros es insuficiente la venta solamente de los fondos buitre, debe ser prohibida la venta especulativa de la vivienda".

Desconfianza hacia el Real Decreto y las palabras de Moncloa

El joven defiende que "la vivienda no puede ser un negocio, tiene que dejar de ser un negocio y comportarse como lo que es, no un bien de mercado sino un derecho básico". Frente a las personas que han destinado sus ahorros a comprar una casa para poder alquilarla y sacar así rentabilidad, dice que ellos proponen "la expropiación a grandes propietarios rentistas de fondos buitre y que estas casas se pongan al servicio de la clase trabajadora".

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Sobre la reacción de los políticos, muchos pueden pensar que ha sido una causa y consecuencia de la acampada y las protestas masivas que se han ido dando por toda España y otros manifestantes dicen que les gustaría "que no sucediera de esta manera, pero lo general en la historia parece que grandes cambios solo vienen cuando hay grandes revoluciones".

Aunque en Sol se haya celebrado un avance por parte de la Moncloa "nadie está convencido del todo y nadie se fía del todo" y aseguran que esta noche llegará mucha más gente que los días previos.