Los participantes en la acampada en Sol no tienen intención de abandonar la plaza por el momento

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La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol continúa y sus participantes aseguran que no tienen intención de abandonar la plaza. Los acampados consideran insuficientes los dos decretos aprobados por el Gobierno y sostienen que las medidas no resuelven un problema de vivienda que, aseguran, afecta a todo el país.

La decisión, por tanto, es mantener la protesta. “Aquí vamos a seguir”, explican desde la acampada, donde defienden que “en una semana no se va a arreglar absolutamente nada”.

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"Esto solo acaba de empezar”

El movimiento, además, mantiene su crecimiento. Durante las últimas horas, numerosas personas se han acercado hasta Sol para mostrar su solidaridad con la protesta. Según los propios acampados, ahora mismo hay el doble de personas que hace 24 horas.

La reacción a los decretos del Gobierno ha sido de satisfacción relativa. Los manifestantes han seguido desde sus teléfonos móviles, minuto a minuto, las decisiones del Consejo de Ministros, pendientes de conocer la letra pequeña de las medidas. “Si realmente permitimos que haya dos reales decretos nos estarán fallando una vez más”, han señalado desde el sindicato. La intención es mantener la movilización. “Esto continúa, esto solo acaba de empezar”, defienden.

Mientras tanto, la acampada afronta un nuevo frente: el requerimiento de la Comunidad de Madrid para que los manifestantes desalojen la plaza en un plazo máximo de 48 horas.

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El Gobierno autonómico ha anunciado que, si no se produce el desalojo, emprenderá acciones legales. El requerimiento llega después de que en la sede de la Comunidad de Madrid se hayan registrado pintadas y lanzamiento de basura contra la fachada y las ventanas, además de orines en el exterior del edificio.