Los promotores de vivienda critican la normativa, los costes para construir y la falta de financiación

Los promotores ven muy complicado que en España se puedan construir el millón de vivienda que hacen falta.

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Los promotores aseguran que ahora mismo es muy difícil que en España se pueda construir el millón de viviendas que hace falta. "Se construye muy poco porque la vivienda es muy costosa, no digo cara, digo costosa", destaca Juan Aguilera, gerente de Gaesco, promotor y constructor. "El problema es que hay poco suelo para el desarrollo de viviendas", destaca Álvaro Visier, miembro de Aproin.

Un problema que se agrava en las áreas metropolitanas, zonas rentables para las constructoras, donde apenas quedan solares para edificar vivienda libre. Hay escasez de suelo y de facilidades para desarrollar el que ya existe. "Es un problema que nace de nuestra regulación", desataca Visier. "Se necesitan numerosos permisos de muchas administraciones", remacha Aguilera.

A la dificultad burocrática se le suma la ausencia de financiación bancaria.

Y hay más problemas. "Lo que nos encontramos es que el desarrollo de un proyecto dura un 50% que la construcción", se queja Visier.

Depende del tipo de suelo; pero en algunos casos desde que la promotora vende la vivienda hasta que las llaves llegan al propietario pueden llegar a pasar hasta 15 años. "Y eso encarece mucho la vivienda final".

Para controlar los precios; y tratar de paliar la crisis habitacional, una de las claves, según los expertos, pasa por ampliar el parque de vivienda pública.