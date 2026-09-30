Pelayo Ortiz 30 SEP 2026 - 15:59h.

Los propietarios denuncian la obligación de indemnizar a los inquilinos si no les renuevan y estos creen que encontrarán la forma de no hacerlo

Todo sobre las protestas por la vivienda en Madrid

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El debate sobre las medidas impulsadas por el Gobierno para afrontar la crisis de la vivienda en España ha abierto una brecha evidente entre propietarios, inquilinos y agentes inmobiliarios. Sus posiciones, enfrentadas y sin puntos de encuentro claros, reflejan la dificultad de conciliar intereses en un mercado tensionado y con urgencia de soluciones.

Posturas irreconciliables

Entre las medidas más controvertidas está la propuesta de establecer una indemnización de 12 meses para los inquilinos cuando el propietario decide no renovar el contrato. Pedro es uno de estos propietarios que se vería afectado de convalidarse los decretos. Para él es “abusivo, es un año de mensualidad, es un año de renta”. Frente a él, Paula, inquilina que cree que se trata medida que no tendrá mucho impacto real porque “no va a haber mucho cambio en ese sentido, porque al final van a encontrar la manera de rescindir el contrato”.

El debate también se centra en la propuesta de convertir los contratos de alquiler en indefinidos tras cuatro años. Pedro, dueño de una vivienda, sostiene que “no estoy de acuerdo que un contrato después de cuatro años pase a ser indefinido ya que nuestros ingresos se verían disminuidos”. En el extremo contrario se sitúa Paula que recibe la medida con alivio. “Me parece muy bien esta medida porque yo busco un piso para mucho tiempo, no busco ir cambiando de casa”, afirma.

Pese a sus diferencias, ambos coinciden en que el tiempo para actuar se agota. Pedro lo resume con claridad: “la sociedad en sí está demandando una solución ya”. Paula, por su parte, considera que las medidas actuales son insuficientes: “un parche que necesita más acción detrás”.

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Las agencias inmobiliarias alertan de efectos adversos

Las agencias inmobiliarias, intermediarias clave en el mercado, también han tenido voz en este debate abierto. Emma Martínez, gerente de S2M Inmobiliaria en A Coruña, advierte que “este tipo de leyes que son tan protectoras para el inquilino, pues muchas veces provocan que el propietario se retraiga un poco del mercado”.

Una visión similar comparte Lucía Aguirre, responsable de Som Habitatge, una agencia familiar que gestiona unos 20 pisos. Su crítica es contundente: “lo que están haciendo ahora es despojar a una parte de sus derechos para dárselo a la otra y fin”, una situación que califica como “una absoluta aberración”.