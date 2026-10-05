Raquel Noya Pontevedra, 05 OCT 2026 - 06:29h.

La denunciante presentó alegaciones contra un proyecto colindante a su vivienda en el Concello, en un Juzgado de Vigo y en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

El tribunal avala la licencia para construir una nueva vivienda y determina que las construcciones irregulares de la finca colindante no pueden limitarla

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Una obra que ya está en marcha ha puesto punto final, de momento, a un largo enfrentamiento entre dos vecinos de Vigo. El conflicto se ha prolongado durante casi dos años y ha pasado por Urbanismo, los tribunales de Vigo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde se ha avalado la licencia para llevar a cabo la construcción de la disputa. La mujer que trató de frenar la obra de la vivienda colindante, quien por cierto levantó su casa sin licencia, ha perdido en todas las instancias.

El origen de la disputa está en dos parcelas de la calle Arnela, en Teis, separadas apenas por unas construcciones. En una de ellas, la propietaria tiene una vivienda y varios anexos que fueron levantados sin licencia y que actualmente están fuera de ordenación. En la parcela número 23, su vecino obtuvo autorización municipal para levantar una nueva casa.

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Según informa Faro de Vigo, la mujer presentó alegaciones contra el proyecto y, posteriormente, recurrió la licencia tanto ante el Concello como en los juzgados, basando su argumento en la forma en la que debía ejecutarse la nueva construcción y el arrimo entre las edificaciones.

El Concello de Vigo concedió la licencia el 14 de octubre de 2024, después de que el promotor hubiese presentado la solicitud en noviembre de 2023 y reformado el proyecto en febrero de 2024. El proyecto contempla una vivienda unifamiliar de 361,45 metros cuadrados, distribuida en sótano, planta baja y dos plantas, además de un garaje auxiliar. El presupuesto de ejecución asciende a 300.000 euros.

El tribunal da la razón al propietario que sí tenía licencia

La discusión acabó llegando al TSXG después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo desestimase la demanda de la propietaria en noviembre del año pasado. Antes, el Concello ya había rechazado su recurso de reposición, en marzo de 2025.

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Ahora, el tribunal gallego vuelve a respaldar al Ayuntamiento y al promotor, y deja claro que las construcciones irregulares de una parcela no pueden condicionar el derecho a edificar en la finca vecina cuando existe una licencia válida.

La cuestión era especialmente relevante porque la ordenanza urbanística de esa zona contempla construcciones en hilera, de modo que los edificios deben quedar adosados para evitar medianeras al descubierto. El promotor sí había formalizado e inscrito un acuerdo de arrimo con una de las parcelas colindantes.

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La mujer consideraba que la nueva vivienda debía tener en cuenta las edificaciones existentes en su finca y cuestionaba la posibilidad de que quedasen determinadas paredes al descubierto. El TSXG rechaza ese planteamiento y concluye que una construcción levantada sin autorización no puede convertirse en el criterio que determine cómo puede construir el propietario de al lado.

El fallo recuerda además que las edificaciones de la finca de la recurrente se encuentran fuera de ordenación, pero precisa que esa situación no permite reducir la edificabilidad de la parcela contigua ni perjudicar al titular de una licencia concedida legalmente.

La obra ya avanza junto a la vivienda de la denunciante

La resolución judicial llega cuando la nueva casa ya ha dejado de ser un proyecto sobre el papel. La vivienda del número 23 se encuentra actualmente en obras y está levantándose junto a las construcciones existentes en la parcela de la vecina. El TSXG también descarta que fuese necesario alcanzar un nuevo acuerdo de arrimo con el número 21, al tratarse de una parcela que ya está edificada.

Con esta sentencia, la Justicia gallega avala definitivamente, en esta vía judicial, el permiso concedido por el Concello de Vigo. Además, impone a la propietaria recurrente 1.000 euros en concepto de costas. La mujer no quiso hacer declaraciones sobre el fallo. Mientras tanto, en la calle Arnela, la disputa judicial ya se ha trasladado al terreno y la vivienda cuya construcción intentó detener sigue adelante junto a la suya.