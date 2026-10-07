Tras agotar los procedimientos de urgencia, Pilar denuncia que los servicios sociales tampoco le dieron solución

El desahucio sin alternativa habitacional de Kenia, víctima de violencia de género, y sus dos hijos, uno con discapacidad, en Valencia: "Nadie está exento a esto"

Compartir







Pilar López, de 65 años, ha sido desahuciada de la casa en la que vivía en Palma de Mallorca,. Ante la falta de soluciones para resolver su situación, Pilar hizo una petición desesperada en el Pleno del Ayuntamiento para tratar de acceder a una vivienda que pudiese pagar con la ayuda de 480 euros que recibe.

"Me la deben, sea el color político que sea, me deben la vivienda de alquiler social desde hace 16 años", ha reclamado Pilar a los políticos entre lágrimas. Dejando la vergüenza de lado, esta mujer de Palma de Mallorca ha decidido alzar la voz para encontrar una salida que ponga fin a su situación actual.

PUEDE INTERESARTE Un colegio de Vitoria se moviliza contra dos desahucios que amenazan con dejar en la calle a dos familias del centro con ocho niños

Tras pasar varios meses viviendo en su coche después de ser desahuciada, Pilar está actualmente viviendo en un hostal que tiene pagado hasta octubre, pero a partir de noviembre la incertidumbre sobre dónde dormirá se dispara.

Pilar López, desahuciada por llamada telefónica: "Tienes que dejar las llaves"

Víctima de malos tratos, Pilar tuvo que huir de casa con su hija y alquiló una vivienda que podía permitirse con las ayudas que recibe y en la que estuvo residiendo hasta que la compró un fondo buitre: "Me llaman por teléfono y me dicen: 'Mañana urgentemente tienes que entregar las llaves'... y yo les dije 'no tengo dónde vivir".

PUEDE INTERESARTE Una mujer y sus tres hijos menores se enfrentan al desahucio de su casa puesta a la venta como "ganga" para británicos en Alicante

A pesar de las negociaciones, Pilar López fue desahuciada del domicilio y acabó viviendo en un coche. Ahora, entre lágrimas, la protagonista recuerda el momento en el que le contaron que no había más fondos económicos para ayudarla: "El ayuntamiento no tiene más presupuesto para que estés aquí. Les dije '¿me voy a la calle?', y ellos me contestaron: 'Pilar, lo siento, pero te tienes que ir".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora, una vez agotados los procedimientos de urgencia, todavía no ha encontrado una solución administrativa para Pilar, que sigue sin poder alquilar una vivienda de forma asequible y permanente. Por el momento, se encuentra de forma temporal en un hostal y no sabe qué deparará de su futuro de aquí a final de año.