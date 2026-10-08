La mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid ha muerto en el hospital, donde permanecía desde su desalojo, símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda

El homenaje de los vecinos a Maricarmen junto a la vivienda en la que fue desahuciada: "Su muerte es la muerte del barrio"

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MadridTristeza, conmoción e indignación tras la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había residido durante 71 años en la calle Antonio Sainz de Baranda de Madrid y que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la grave crisis de la vivienda. La imagen de su desalojo, siendo expulsada del domicilio y sacada en camilla, dio la vuelta al mundo, prendiendo la mecha de unas protestas que ahora llaman a seguir todavía con más fuerza en su honor y en su recuerdo.

"El mejor homenaje que podemos hacerle es seguir con la lucha", recalcan ahora los manifestantes, muchos de los cuales han pasado la última noche entre vigilias y actos de homenaje a la octogenaria.

En la también simbólica acampada de Sol, corazón de las protestas por el acceso a la vivienda, desde anoche hay altares improvisados cargados de mensajes en su memoria: "Tus nietos no te olvidan", rezan algunos de ellos, clamando contra lo ocurrido y contra la inacción política frente a un problema que afecta a todo el país.