La mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid ha muerto en el hospital, donde permanecía desde su desalojo, símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda
El homenaje de los vecinos a Maricarmen junto a la vivienda en la que fue desahuciada: "Su muerte es la muerte del barrio"
MadridTristeza, conmoción e indignación tras la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había residido durante 71 años en la calle Antonio Sainz de Baranda de Madrid y que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la grave crisis de la vivienda. La imagen de su desalojo, siendo expulsada del domicilio y sacada en camilla, dio la vuelta al mundo, prendiendo la mecha de unas protestas que ahora llaman a seguir todavía con más fuerza en su honor y en su recuerdo.
"El mejor homenaje que podemos hacerle es seguir con la lucha", recalcan ahora los manifestantes, muchos de los cuales han pasado la última noche entre vigilias y actos de homenaje a la octogenaria.
En la también simbólica acampada de Sol, corazón de las protestas por el acceso a la vivienda, desde anoche hay altares improvisados cargados de mensajes en su memoria: "Tus nietos no te olvidan", rezan algunos de ellos, clamando contra lo ocurrido y contra la inacción política frente a un problema que afecta a todo el país.
José Luis Martínez-Almeida acusa a la izquierda "buitre" de usar a Maricarmen como "estrategia electoral": "Vamos a ganarles en las urnas"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la izquierda de ser unos "buitres", unos "carroñeros", de utilizar a Maricarmen Abascal como "estrategia electoral" y ha remarcado que el PP no dará "un paso atrás ni agachará la cabeza" sino que les ganarán "donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, donde habla el pueblo".
"Desprecian tanto la memoria de Maricarmen, humillan tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos", ha espetado a Más Madrid y PSOE ante el homenaje autoconvocado por la izquierda durante el Pleno extraordinario ante la falta de una convocatoria formal por parte de la Presidencia de este órgano. "Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan", ha continuado el alcalde.
Para Almeida "no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar profundamente su fallecimiento" porque fue "la normativa de la izquierda la que desahució a Maricarmen". "Y no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar su fallecimiento con decir que antes de Maricarmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus ocho años de gobierno", ha continuado, añadiendo: "No guardaron un minuto de silencio ni dijeron una palabra porque Olga se suicidó en Cataluña después de ser desahuciada. Y no recuerdo al presidente de la Generalitat de Cataluña ni al alcalde de Barcelona haciendo un minuto de silencio", ha afeado a PSOE y Más Madrid.
Minuto de silencio por Maricarmen en el pleno de las Cortes valencianas con el acuerdo de todos los grupos
Les Corts Valencianes guardarán este jueves un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio provocó el estallido de las protestas por la vivienda en distintas ciudades españolas, una propuesta planteada por el PSPV que ha contado con el apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara, según han confirmado fuentes parlamentarias.
María Jesús Montero lamenta la muerte de Maricarmen, "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar"
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España, expresando que es "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar".
En un audio, Montero ha manifestado que "tras cada desahucio, hay una vida", y ha recalcado que Maricarmen es "símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar y de una sociedad que se manifiesta para que exigir que la vivienda vuelva a ser un derecho", por encima "del negocio y de la especulación".
Más Madrid y PSOE secundan un minuto de silencio por Maricarmen ante falta de un homenaje institucional en Ayuntamiento
Más Madrid y PSOE han secundado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la octogenania desahuciada de la vivienda en la que residía desde hace 71 años, ante la falta de un homenaje institucional de este tipo al inicio del Pleno extraordinario celebrado este jueves en Cibeles.
Del desahucio de Maricarmen al estallido de las protestas y el fin de la legislatura
El desahucio el pasado 23 de septiembre de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que ha fallecido este miércoles en Madrid, desencadenó un estallido social en España que se trasladó a la política a través de la aprobación por el Gobierno y posterior rechazo del Congreso a dos decretos sobre vivienda que desembocó en el fin de la legislatura.Ir a la noticia
Maricarmen murió horas antes de firmar el contrato para regresar a su casa: se despidió de sus seres queridos antes de ser sedada
Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda que ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol tras ser desahuciada de la casa en Retiro en la que había vivido durante 70 años, ha muerto este miércoles.Ir a la noticia
Pedro Sánchez traslada su pésame por la muerte de Maricarmen Abascal: "Sentimos esta pérdida como propia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado pésame por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio.Ir a la noticia
Las reacciones políticas a la muerte de Maricarmen: del "la sentimos como propia" de Sánchez al duro comentario de Rufián
Las reacciones políticas a la muerte de Maricarmen: del "la sentimos como propia" de Sánchez al duro comentario de Rufián
Las reacciones a la muerte de Maricarmen, el símbolo de la lucha por vivienda, no se han hecho esperar. La mujer de 87 años ha fallecido después de ser la espita que ha provocado las manifestaciones en pro de la vivienda en gran parte de España y la reacción del Gobierno con dos decretos tumbados en el Congreso que han acabado en la convocatoria de elecciones anticipadas el 26N.Ir a la noticia
Feijóo, tras el fallecimiento de Maricarmen: "Solo cabe el respeto"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves, tras el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio encendió hace unos días las protestas por la vivienda en España, que "ante la muerte de una persona solo cabe el respeto".Ir a la noticia
El homenaje de los vecinos a Maricarmen junto a la vivienda de la que fue desahuciada: "Su muerte es la muerte del barrio"
Decenas de personas y vecinos del barrio se congregaron ayer en la calle Sainz de Baranda frente a la que fue la casa de Maricarmen durante 71 años. Allí, donde se produjo su desahucio, –el desalojo que prendió la mecha de las protestas contra la gravísima crisis de la vivienda en España–, se improvisó una vigilia de homenaje, con velas y flores, en señal de duelo por la muerte de la octogenaria en el hospital Gregorio Marañón, donde llevaba desde el 23 de septiembre después de que la desahuciasen y la sacasen en camilla del domicilio en el que había vivido de alquiler las últimas siete décadas.Ir a la noticia
Altares en homenaje a Maricarmen en la Real Sede de Correos y bajo la estatua del Oso y el Madroño
Con dolor tras conocer la muerte de Maricarmen, los manifestantes de la acampada de Sol han levantado altares en homenaje a Maricarmen, tanto en la puerta de la Real Sede de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, como bajo la estatua del Oso y el Madroño.
"No es justo que a una persona de 87 años la hagan pasar por lo que ha pasado ella". "Lo que ha pasado a Maricarmen desgasta a cualquiera tenga la edad que tenga", denuncian.
Tristeza y conmoción en la acampada en Sol, que despide a Maricarmen: "No vamos a parar, vamos a seguir"
La acampada de la Puerta del Sol de Madrid se ha transformado por la noche en una vigilia espontánea en honor a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España y que ha fallecido este miércoles.
El anuncio de la muerte de Maricarmen, convertida en un símbolo, ha causado conmoción en la protesta ubicada en la céntrica plaza madrileña, donde los manifestantes han comenzado a corear consignas como 'No son muertos, son asesinatos', 'No toleramos ni un desahucio más', 'Esto es lucha de clases y no podemos hacer las paces' o 'Luchar, luchar hasta vencer'.