20.000 personas, según los primeros datos, han participado en la marcha en recuerdo de Maricarmen desde Sol hasta Sainz de Baranda

Maricarmen no solo señaló a Pedro Sánchez por su problema de vivienda, también apuntó a Ayuso y Almeida

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Miles de personas, 20.000 según cifras provisionales de la Delegación del Gobierno, recorren las calles de Madrid entre la Puerta del Sol y la que fue la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida hace 24 horas y cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda.

'A Maricarmen, muerta en acto de servicio. En defensa de su dignidad. Ahora Maricamen está en un lugar incluso mejor que su casa, uno que nunca podrán comprar los esbirros del dinero ni desahuciar a los que con ella han estado unidos en lucha por la justicia y el bien común', rezaba un mensaje colocado en una corona de flores en la esquina de la Puerta de Alcalá con la Puerta de Sol, desde donde ha salido la marcha.

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Una vez en la calle de Maricarmen, han sido muchos los que se han acercado en recuerdo de la anciana. Niños y mayores han dejado velas, flores y mensajes en un improvisado altar junto a su portal.

"Gracias, Maricarmen, lucharemos por ti"

Entre las dedicatorias se puede leer "gracias, Maricarmen, lucharemos por ti" o "gracias por todo". Durante la marcha también se han escuchado cánticos de "adiós con el corazón". Esta manifestación hasta la que fue la casa de Maricarmen durante 70 años, situada a unos cuatro kilómetros en la calle de Alcalde Sáinz de Baranda, ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, una de las organizaciones que ha puesto en marcha la acampada de Sol para protestar por la crisis de la vivienda.

Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Granada y Almería también han sido escenario de concentraciones en recuerdo de la fallecida, organizadas en torno a las acampadas, y a las que han concurrido centenares de personas.

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Madrid, al grito de 'No toleramos ni un desahucio más'

Muchos ciudadanos, que se han fundido en un largo aplauso, se han sumado al punto de inicio de la marcha -muy cerca de la emblemática estatua del oso y el madroño-, entre un amplio despliegue de los medios de comunicación.

La noticia de la muerte de Maricarmen se conoció hace 24 horas en la acampada de Sol, por la que recorrió la rabia y la indignación, hasta convertirse en una vigilia con velas y mensajes de recuerdo.

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'Maricarmen Abascal estará ya siempre a salvo de traficantes de vidas y vedado a los seres inhumanos que han hecho gala de su ejemplo despreciando su sufrimiento por haber dejado su vivienda en manos de especuladores y las leyes que los protegen. Descansa en paz, Maricarmen, hoy y siempre en nuestro recuerdo', finaliza el mensaje en la citada pancarta colocada en Sol.