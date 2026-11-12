Blanca Agost 12 NOV 2026 - 16:46h.

El decreto 'Maricarmen' ya ha sido convalidado prorrogando dos años los contratos de alquiler y protegiendo a las familias vulnerables ante los desahucios

El Congreso avala el decreto de vivienda 'Maricarmen' y rechaza el de renovación automática de alquileres, un día después de la huelga general

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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el primer decreto sobre vivienda, una norma que incorpora varias medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la protección de los inquilinos en un contexto marcado por el aumento de los precios del alquiler y la compra.

Entre las principales novedades destaca la prórroga de dos años de los contratos de alquiler, una medida que beneficiará a cerca de cinco millones de personas. Con esta ampliación, los arrendatarios podrán mantener sus condiciones contractuales durante más tiempo, reforzando su estabilidad residencial.

El decreto también refuerza la protección de los colectivos vulnerables frente a los desahucios. En aquellos casos en los que el propietario de la vivienda sea un pequeño arrendador y el lanzamiento quede suspendido por la situación de vulnerabilidad del inquilino, será el Estado quien asuma la indemnización correspondiente al propietario.

Otra de las medidas incluidas en la norma afecta al alquiler de temporada y al alquiler por habitaciones. El objetivo es establecer una regulación específica para evitar incrementos de precios en estas modalidades, cada vez más utilizadas en las grandes ciudades y zonas con mayor presión residencial.

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Asimismo, el decreto contempla limitaciones a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión e incorpora bonificaciones para aquellos propietarios que opten por reducir el precio de los alquileres, con la intención de incentivar una oferta más asequible en el mercado.

La vivienda fue precisamente el principal motivo que llevó a la convocatoria de la huelga general celebrada este miércoles. Sobre el seguimiento de la protesta, sindicatos y patronal ofrecen balances muy diferentes. Las organizaciones sindicales aseguran que resulta difícil establecer una cifra global y prefieren analizar los datos por territorios. Según su valoración, la incidencia fue especialmente elevada en Madrid y Cataluña, donde sitúan el seguimiento en torno al 80 % y al 70 %, respectivamente. En otras comunidades autónomas, como Extremadura o Castilla-La Mancha, afirman que la participación rondó el 40 %.

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Los sindicatos también destacan que el impacto de la huelga fue muy desigual según los sectores de actividad. Por su parte, la patronal cifra el seguimiento en apenas un 5 % de los trabajadores. Donde sí coinciden las imágenes de la jornada es en la amplia participación registrada en las manifestaciones celebradas posteriormente en distintos puntos de España.