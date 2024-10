Por tercer año consecutivo, Ghada Aboud ha sido nominada a la Mejor Docente Universitaria de España en los Premios Educa Banca

En la web de Informativos Telecinco la hemos entrevistado para entender qué hay que tener para ser una de las mejores maestras a nivel nacional

Por tercer año consecutivo, Ghada Aboud ha sido nominada a la Mejor Docente Universitaria de España en los Premios Educa Banca 2024. Y esta persistencia en su nominación nos hace preguntarnos qué tiene dicha maestra, licenciada en Educación Infantil y coordinadora del mismo título en la Universidad Europea, para que siempre sea candidata a la mejor.

Podríamos hacer una larga lista de todas las funciones curriculares que la "seño Ghada" cumple a la perfección, pero es su gran "preocupación" por sus alumnos y sus familias lo que hace que sea ya no una docente, sino un ser humano excepcional.

"Yo supongo que me han nominado por eso. Porque cada día tengo más de ciento y pico mensajes de alumnos, familias y niños con los que he trabajado o sigo trabajando", dice en una entrevista exclusiva a la web de Informativos Telecinco. Y, aunque para otros maestros tal demanda extraescolar pueda parecer algo agobiante, para ella no. Si tiene que contestar o dar una clase online en domingo, lo hará sin problema. Porque, para ella, la docencia no tiene horarios ni paredes. La docencia es su vida, a tiempo completo. Y esa es la clave para ser tutora de más de 700 familias.

P: ¿Qué supone para ti estar nominada? Otra vez, claro.

R: Para mí esta nominación, por tercer año consecutivo, supone un gran reconocimiento en mi carrera como docente universitaria, y me impulsa a seguir mejorando cada día por aquello a lo que me dedico desde hace más de dos décadas con gran motivación, vocación y pasión. Este año para mí es aún si cabe más especial. Nominada de nuevo con mi querida Irene Alegría, y este año además junto a mi gran compañera Patricia Olivares con la cual trabajo mano a mano a diario en los Grados Online de la Universidad Europea y con la que siempre estoy pensando en superarnos, como docentes y en ayudar a nuestros estudiantes. Este para mí es un tema de gran relevancia, ya que no concibo la educación sin el trabajo en equipo.

P: ¿Cuáles son las claves para ser una buena docente?

R: Cada día, antes de entrar en clase con mis estudiantes, pienso en cómo me gustaría a mí haber aprendido e intento superarme a diario en la formación de los futuros maestros y maestras del mañana, facilitándoles el aprendizaje por medio de recursos, buenas prácticas, guiándoles en los conocimientos a adquirir, alejado en todo momento de un aprendizaje memorístico.

La enseñanza que deja huella es la que se transmite de corazón a corazón

Busco siempre emocionar a mis estudiantes, porque es así como entiendo la educación, es decir, generando esa motivación en ellos, acompañándolos en todo momento. "Enseñar" enseñando y no corrigendo, tomándolo como lema y teniendo muy presente que la enseñanza que deja huella es la que se transmite de corazón a corazón, siendo el maestro el mejor recurso del aula y llegando a todos mis estudiantes desde el respeto y la admiración que les tengo. Esas son para mí las verdaderas claves de un buen docente.

P: ¿Cómo es una clase tuya en la Universidad Europea?

R: Yo coordino el título de magisterio en la Universidad Europea y, como he estado tantos años en el aula, aplico todo lo aprendido en las asignaturas de atención temprana, lectoescritura, pensamiento lógico recursos y lo hago de una forma eminentemente práctica. En el grado, llevo toda la teoría a la práctica, llevo fotos, cuento anécdotas personales, con una metodología activa y creativa. Y no solamente imparto clases porque me encanta ser maestra, yo los acompaño. Les ayudo mucho en la parte personal, acompaño si han hospitalizado al niño, si no. Y esto no me carga, no lo paso mal, no hay nada con lo que disfrute más que poder ayudar a una familia, a un niño, a un estudiante. Eso es mi vida.

P: ¿Y cómo eran tus clases en educación infantil?

R: En las escuelas infantiles hay que fomentar el pensamiento crítico desde que son pequeños. No solo hay que atender, asistir e instruir a los niños en los conocimientos, cosa que me parece fundamental; también, desde las edades más tempranas, hay que trabajar la inteligencia emocional, tanto con los alumnos como con sus familias, para que todos podamos trabajar de forma conjunta. Debemos atender las emociones de los niños que pueden estar pasando por un contexto de divorcio, o por la muerte de un abuelo o un familiar y hay que validar todas sus emociones. En estas primeras edades es cuando se establecen los cimientos de lo que luego serán como adultos, y debemos ofrecer todas las herramientas a su alcance.

P: ¿Qué opinas de la generación de cristal, a la que nunca se dice que no?

R: No se debe sobreproteger. Porque los niños a los que no se les establecen unos límites sufren mucho cuando llega la frustración, ya que es una emoción que no conocen y, por ello, no tiene herramientas para gestionarlas. Yo, en mis aulas de infantil, siempre he utilizado el lenguaje en positivo y, en vez decir, “no gritar”, les digo que "hay que hablar bajo". Pero una cosa es usar esta disciplina positiva, como la llama Marisa Moya, y otra cosa es no decirles a los niños nunca que no. Porque luego van a salir a la calle y se van a encontrar esa respuesta allá donde vaya.

P: Nominada ya estás, pero, ¿crees que podrás ganar?

R: Hay muchos nominados y algunos de ellos tienen más puntos por haber publicado más libros, por ejemplo. Así que la respuesta a tu pregunta es que yo, sabiendo que la nominación viene de mi parte de mis alumnos, ya me siento ganadora.

