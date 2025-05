Celia Molina 31 MAY 2025 - 10:00h.

Hablamos con Victorino López, corrector de los exámenes de la PAU, sobre el nuevo modelo evaluativo inculcado por el Ministerio de Educación

El "examen de la PAU perfecto", según un corrector de Selectividad: "Yo puntuaría más la especificidad"

Este 2025, la Evau o Ebau ha pasado a llamarse PAU (prueba de acceso a la universidad) y, junto al cambio de nombre, el Ministerio de Educación ha introducido también una serie de novedades en los criterios de evaluación, que afectan directamente a los estudiantes ( ya los correctores). Lo que el Gobierno pretende es dar a los exámenes "un enfoque más competencial y menos memorístico" y por ello, al menos un 70% de las respuestas de cada ejercicio deberán ser abiertas o contestaciones breves, mientras que el 30% restante serán preguntas con respuestas cerradas (tipo test o cuya respuesta sea solo una palabra).

Esto obligará al alumno a escribir más y a tener que demostrar, a través de la redacción correcta, habilidades extrateóricas como la capacidad de argumentación, la expresión del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los cambios previstos implican que los estudiantes (en un único examen) podrán elegir en algunos apartados entre varias preguntas, pero sin disminuir los saberes y competencias objeto de la evaluación, y que todos los exámenes incluirán alguna o algunas preguntas de carácter competencial o práctico, tal y como dicta lo acordado en el Real Decreto 534/2024, de 11 de junio del año pasado.

A parte de adaptar sus métodos de estudio a esta nuevo modelo de examen, en el que la parte competencial tiene más peso en la nota que en los años anteriores, hay cosas que los alumnos deben saber si no quieren sacar un cero automático. El profesor Victorino López, que lleva 14 años corrigiendo las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid, ha alertado de un fallo bastante corriente que pueden cometer los alumnos si no conocen a fondo la normativa: "En mis años de carrera, ha habido algún alumno que ha contestado al examen con un bolígrafo de color verde, y debe suponer un cero automático. Por norma, sólo se puede contestar en negro o en azul", ha aclarado en una entrevista exclusiva para Informativos Telecinco web.

Ni bolis verdes ni letras imposibles de interpretar

Como corrector, es consciente de que algunos alumnos que cometen esta infracción, lo hacen porque, realmente, no tienen la esperanza de aprobar la materia: "Como tienen que estar, al menos, media hora sentados frente al examen y no pueden levantarse de la silla, he visto respuestas de todo tipo. Alumnos que me han contado el final de un partido de la NBA, de una seria o de una película, otros que no tienen nada que hacer y dibujan una catedral gótica... A priori, puede parecer gracioso o divertido, pero lo cierto es que es una falta de respeto hacia el corrector, hacia su instituto y a los profesores que les han instruido", admite el docente.

Además de elegir el bolígrafo adecuado para evitar disgustos, López Iglesias también enumera algunos de los errores más comunes que cometen los alumnos de sus asignaturas (Historia, Geografía e Historia del Arte): "Los alumnos confunden muchos reyes. Por ejemplo, en Historia confunden mucho Carlos II con Carlos III, Felipe V con Felipe VI y, aunque para ellos solo sea un número más, es un error garrafal. Es dar un brinco de 300 años. El antes de cristo y después y, en Geografía , cometen erros de terminología. Son errores puntuales que se subsanan con el estudio. Y también suelen fallar bastante en discernir grandes conceptos: qué es una monarquía, que es una república… Hay alumnos que tienen esos errores conceptuales que con mas importantes", subraya.

El docente también advierte de que el hecho de que un examen sea ilegible puede suponer el suspenso inmediato: "No sé puede suspender a nadie por tener una letra más bonita o más pero, en el caso de que sea ilegible, sí que puedes alegar que no se ha podido corregir objetivamente y que eso suponga el suspenso. A mí, la verdad, me ha costado mucho leer muchos exámenes a lo largo de todos estos años, pero nunca he suspendido a nadie. Aunque aconsejo a todos los estudiantes que sus pruebas estén limpias y que sean entendibles", concluye.