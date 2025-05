Celia Molina 26 MAY 2025 - 05:30h.

Victorino López Iglesias lleva 14 años corrigiendo los exámenes de Selectividad: su advertencia para este año

En este 2025, la Selectividad - Ebau o Evau - ha pasado a llamarse PAU: Prueba de Acceso a la Universidad. Y el cambio de nombre viene acompañado también por un giro en los criterios de evaluación con el que el Ministerio de Educación pretende emular a los modelos educativos europeos. Su propuesta es la de hacer un tipo de exámenes menos teóricos y memorísticos, en los que los alumnos, a través de preguntas prácticas y reflexivas, tengan que demostrar habilidades importantes como la capacidad de argumentación, el pensamiento crítico y la resolución de los problemas. El fin de este nuevo método es el de instruir los alumnos de forma integral y, popularmente hablando, prepararles también para la vida.

Esto no quiere decir, como bien ha explicado el profesor y corrector de la PAU Victorino López Iglesias a Informativos Telecinco web, que la teoría no vaya a ser importante a la hora de demostrar los conocimientos de cada asignatura, ni tampoco que el cambio de los exámenes vaya a ser radical: "Cada comunidad autónoma tiene que adaptar esas pautas generales que ha dado el Gobierno a su propia realidad. En Madrid y, en concreto, para las asignaturas de Geografía, Historia e Historia del Arte, que son las que yo imparto, el examen no va a ser tan, tan diferente, pero sí que se va a dar una mayor puntuación a esas preguntas de carácter práctico y competencial, que antes puntuaban menos", explica.

"Este año, también se vuelve al modelo precovid"

"Esto quiere decir - continúa - que ese 30% del examen más argumentativo que se ha acordado, que en Historia se hace través de la fuente histórica, en Geografía a través de la práctica con los mapas y en Historia del Arte, con la imagen, sí va a tener más peso en la nota final. Y esto hará que los alumnos tengan que pensar más", ha añadido el profesor asociado a las Universidad Carlos III, que lleva 14 largos años corriendo los exámenes del acceso universitario. En su experta opinión, sí cree que este año "va a haber un mayor número de suspensos", pero no sólo por la dificultad que la reducción de la redacción memorística pueda suponerle a los alumnos, sino porque, además, este mes de junio se vuelve al tipo de exámenes que había antes de la crisis del coronavirus:

"Yo pienso que va a ver más suspensos, sobre todo, porque los exámenes han vuelto a la etapa de precovid y por eso, al menos en mis materias, sí son un poco más complicados. Creo que va a bajar el porcentaje de aprobados, no sólo en mis asignaturas, si no en la prueba en general y eso puede provocar que bajen las notas de corte de los grados. Es mi percepción, ya veremos si se cumple o no", ha apuntado. Y también ha aclarado qué diferencia hay entre los exámenes pre y poscovid, para que los alumnos entiendan a qué tipo de prueba se van a enfrentar:

"La gran diferencia radica en la optatividad de las preguntas. Si, en el modelo covid, para ayudar a aquellos alumnos que se habían quedado rezagados en la materia, se tenía que responder a 4 de 12 preguntas, ahora tendrá que contestarse a 3 de 6. En Historia de España, además, ya no se puede elegir entre uno u otro siglo, sino que las preguntas sobre los mismos irán cruzadas. Los alumnos van a tener que estudiar más y mejor", ha concluido. Por ello, durante todo el curso, los maestros han ayudado a los estudiantes a trabajar los exámenes de Selectividad que, en Madrid, tendrán lugar del 3 al 6 de junio. Para que obtengan la mayor nota posible, en clase se ha "hecho más énfasis en la parte práctica y se han reducido las denominadas clases magistrales", con el fin de que los examinados puedan demostrar todas sus habilidades.

