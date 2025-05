Álex Aragonés 28 MAY 2025 - 06:00h.

El joven es uno de los siete alumnos catalanes que comparten la mejor nota de la Selectividad en Cataluña en 2021, con un 9,90

BarcelonaSacar la mejor nota de la Selectividad en Cataluña es el hito que Eloi Sabater logró hace cuatro años, después de bordar casi a la perfección la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con un 13.96. Esta nota fue el resultado del esfuerzo y dedicación que el joven de Girona tuvo durante Bachillerato, etapa en la que el balonmano y el clarinete se convirtieron en sus "momentos de desconexión" fuera de los libros.

"Es buscar momentos de desconexión en épocas en las que se debe estudiar mucho. Cada uno tiene sus momentos", explica Eloi en una entrevista a Informativos Telecinco sobre unas aficiones que no dejó de lado en el momento de preparar la PAU, donde se convirtió en uno de los siete alumnos de Cataluña que comparten la mejor nota de la Selectividad en 2021.

"Lo recuerdo como un momento bastante curioso y especial, no me lo esperaba. Lo valoré bastante, me permitía entrar en la carrera que quería hacer. Ahora mismo es más reconocer el esfuerzo que hice y la dedicación y empeño que puse esos meses, que la nota", destaca Eloi.

Cedida

En aquel momento, el agobio y la presión estuvieron presente: "Siempre va ligado a las expectativas que uno quiere poner. Si quieres llegar a una nota alta que necesitas para acceder al grado, la presión es mayor y en algún momento me sentí agobiado, pero depende de la persona, carácter y planteamiento del proceso".

El esfuerzo diario fue esencial para bordar su etapa en Bachillerato. "Son etapas. Cuando superas una y empiezas otra nueva te das cuenta de que quizás le di demasiada importancia. Luego te encuentras con nuevos retos e ilusiones. Avanzas y piensas que quizás me preocupé demasiado, pero estoy contento de lo que hice", admite.

Dos años de estudio en el que tanto el deporte como la música le permitieron focalizarse en el aula: "No soy una persona demasiado bien organizada, pero siempre busco momento de desconexión. La música te hace estar pendiente, ensayar cada día, marcas constancia y organización. Ese aspecto ayuda a la hora de estudiar porque estás acostumbrado a una dedicación y meterle horas cada día. Se asemeja bastante al hecho de preparar un examen como la selectividad".

El consejo para los estudiantes que afrontan la PAU

Por ello, el único consejo que da a los estudiantes que ahora afrontan la PAU en junio es "mantener la calma y buscar momentos de desconexión necesarios para llegar fresco al examen y encararlo como otra prueba más, como las que han ido haciendo durante toda su etapa académica".

Unas pruebas esenciales para el futuro de los estudiantes, pero que no se convierten en "el único camino posible" para llegar a la universidad: "En ese momento es tu meta, cima y tú todo. Te dedicas exclusivamente a ello, pero luego pasas las pruebas y si has conseguido los resultados que querías es un momento de felicidad. Los que no lo consiguen y no pueden acceder a la carrera, básicamente apoyarles porque hay otros caminos que pueden seguir para lograr acceder donde quieren. Luego pasa el tiempo, lo analizas y ves que hay otras opciones".

Cedida

En su caso, Eloi decidió estudiar Medicina en vez de Biomedicina. Una elección de la que se siente orgulloso. "Ahora estoy terminando cuarto año. Hay altibajos. Casi todo el mundo que entra en Medicina tiene muy buena nota en selectividad, es una carrera que te pone otra vez los pies en el suelo", destaca sobre una etapa en la que el bachillerato y la PAU queda en el recuerdo: "Empiezas de cero, ves que las clases son más complicadas, los resultados no son los mismos que sacabas antes y te vas adaptando a la nueva situación".

