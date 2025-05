Celia Molina 27 MAY 2025 - 06:20h.

Hablamos con Victorino López, corrector de los exámenes de la PAU, sobre el nuevo modelo evaluativo inculcado por el Ministerio de Educación

Victorino López, corrector de los exámenes de la PAU: "Yo creo que va a haber más suspensos que otros años"

Este 2025, la prueba de acceso a la universidad ha pasado a llamarse PAU - antes conocida como Ebau o Evau - y este cambio de nomenclatura viene ligado a una remodelación de los criterios de evaluación, dictada por el Ministerio de Educación. El Gobierno, tras "años de protestas y reclamaciones" en torno al sistema de acceso a los estudios universitarios por parte de alumnos y profesionales del gremio, ha "reconvertido" esta prueba con el fin de hacerla más "equitativa" que la anterior, tal y como anuncian en la página web del ministerio. Es ahí mismo donde podemos leer las bases fijadas en el Real Decreto 534/2024 de 11 de junio donde se marcan las pautas generales de un nuevo modelo de exámenes que buscan asemejarse cada vez vez al sistema europeo.

Una de las grandes novedades de esta reestructuración es el enfoque competencial que se quiere dar a las pruebas y que derivará en un tipo de exámenes menos memorísticos, en los que al menos, un 70% de las respuestas de cada ejercicio deberán ser abiertas o contestaciones breves y el 30% restante serán preguntas con respuestas cerradas (tipo test o de una palabra). De este modo, los alumnos tendrán que escribir y argumentar más, con el fin de desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, de resolución de problemas y su correcta ortografía, aspecto fundamental que contará, como siempre, un 10% de la nota.

Para conseguirlo, las preguntas y enunciados de los exámenes se basarán en contextos auténticos de carácter “artístico, científico, humanístico y tecnológico”, y, en la medida de lo posible, en ejemplos “próximos a la vida del alumnado”. De igual modo, obtendrán mayor puntuación que otros años las preguntas que se basen en la práctica y no en la teoría, tal y como explica a Informativos Telecinco web el corrector de la PAU, Victorino López. Él lleva 14 años corrigiendo exámenes de selectividad de Geografía, Historia e Historia del Arte en la Comunidad de Madrid y ha afirmado que, aunque "el formato en sí no va a diferir mucho al de otros años, la forma en la que se va a puntuar sí, por lo que los alumnos tendrán que pensar más".

"Podríamos plantearnos no hacer este tipo de exámenes"

En cuánto a la evolución de esta prueba, que tanto ha cambiado de siglas, en sus 14 años de experiencia, este profesor asociado a la Universidad Carlos III lo tiene claro: "Yo los haría más o menos como se están haciendo hasta ahora, si bien es cierto que una convocatoria como la de Madrid, donde se presentan 33.000 alumnos, el examen perfecto para todos no existe. Yo marcaría más la especificidad y que daría más peso las asignaturas que le corresponden a la rama de carrera que se ha elegido, de ciencias o de letras. Que tuvieran más peso en la ponderación. Veo razonable que los exámenes no sean muy difíciles, aunque a mí me gustaría que fueran todavía menos memorísticos y que el alumno se pudiera explicar con la madurez que corresponde a su edad" ha sentenciado el profesor.

"También se podría contemplar la posibilidad de no hacer este examen - ha continuado - . Hay países, como Estados Unidos, en los que la entrada a la universidad se hace a través de una entrevista personal, por ejemplo. Esto no se podría hacer aquí de un día para otro, tendría que sedimentarse a lo largo de los cursos académicos para que el modelo fuera garantista y habría que reflexionar sobre cómo las universidades podrían captar a los talentos que buscan. Sin embargo, hasta que eso no llegue, si es que llega, lo que tenemos es la PAU y creo que es un modelo bastante eficaz", ha concluido.

En Madrid, donde Victorino López tendrá mucho que corregir en los próximos días, la PAU se desarrollará entre el 3 y 6 de junio. Los exámenes durarán 90 minutos cada uno y otra de las grandes novedades de esta nueva fórmula de evaluación es que ya no habrá dos modelos de examen entre los que los estudiantes podrán elegir uno u otro tema, sino que será un modelo único con el que se pretende homogeneizar la tarea de la corrección en general.