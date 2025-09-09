Sara Andrade 09 SEP 2025 - 05:30h.

Lee Lima, asesora de familias y especialista en disciplina positiva, nos da algunas claves para superar este periodo de adaptación

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, y sus cinco frases para dar seguridad a tu hijo en su primer día de colegio: "Luego vengo a buscarte"

Ya estamos en los primeros días del curso escolar. La llamada "vuelta al cole". Muchos niños y niñas han iniciado esta semana su etapa escolar, otros la retomarán, y con ella viene el periodo de adaptación, que en muchas comunidades supone un nuevo croquis para las familias. Esta fase en la que los niños van haciéndose a los horarios escolares supone para los padres un reto a la hora de conciliar trabajo y crianza. Y a eso hay que sumarle que en ocasiones hay niños que sufren más esta separación. ¿Cómo se puede ayudar a las familias en estos momentos?

"En el caso del inicio del cole por primera vez todo es nuevo y la separación de los padres se vive con mayor intensidad, es un gran paso para el peque, el círculo de personas que acompañan a este niño o niña, crece. Esta separación se puede acompañar desde la crianza positiva con conexión y mucho afecto. No anular lo que vive el niño, evitar frases como 'no pasa nada' porque, para ellos, sí pasa". Quien habla es Lee Lima, asesora de familias y especialista en disciplina positiva, creadora de la escuela Babytribu, la primera escuela en línea en español dedicada a la crianza y a la educación positivas, y autora del libro 'Hijos educados en la crianza positiva' (RBA), una guía para madres, padres y cuidadores que quieren criar a sus hijos desde el respeto, la firmeza y la conexión emocional.

Como dice, hay algunos recursos como dar al niño o a la niña un objeto simbólico que le recuerde a lo largo del día que mamá y papá le acompañan. Puede ser una pulsera o pintar un beso en la mano. Otro recurso que los va a ayudar mucho son los cuentos, antes del inicio de curso: "Que lean a sus hijos cuentos de las emociones o de los primeros días en el cole, esto les ayudará a anticiparse. Para los padres y madres es un momento muy difícil, separarse de su bebé es un paso grande y, además, acompañar estos primeros días puede generar sentimientos de tristeza e incluso culpa, pero recuerdo a los padres y madres que poco a poco hay que empezar a soltar y que den espacio para gestionar su propia emoción, y los motivo a pensar que pronto se habituarán todos a la nueva rutina".

Cómo afrontar los primeros días de colegio, según la crianza positiva

Los primeros días de escuela, los niños presentan retos por la separación de los padres después de tantos días juntos y la incertidumbre de lo que está por venir. Nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevo curso, extraescolares nuevas, levantarse temprano, etc. Hay algunos niños, según explica la experta Lee Lima, que experimentan hasta incluso ansiedad,. Por eso, señala, es importante acompañarles de forma adecuada. "Mi recomendación es dar espacio para cada una de las emociones que se viven en la vuelta al cole, comprender que cada niño puede vivirlo y sentirlo de forma diferente (incluso dentro del mismo grupo de hermanos) y que se pueda hablar de cómo nos sentimos, estar presentes para acompañarlos y sostenerlos. Esto va a sentar las bases para transitar la emoción y dar espacio a la nueva rutina con todas sus variantes".

Y añade: "Por otra parte, hay algo que no puede faltar que es el diálogo, hablar sobre cómo ha ido el día, tanto de los padres como de los hijos, esto permitirá tener momentos de conexión y entender mejor las vivencias en este nuevo inicio de curso, para todos". Sin duda, la paciencia y la calma son grandes aliadas en estos primeros días de inicio de curso. Como dice la psiquiatra Marian Estapé, no podemos pretender cambiar y adaptarnos de golpe en el nuevo curso porque puede generar agotamiento y frustración.

"Un reto del que poco se habla que es el reto que vivimos los padres y madres. La vuelta al cole nos supone preparar el nuevo curso, con todo lo que implica, materiales, logística y además nuestra propia gestión emocional, ya que no todos lo llevan igual. Hay familias que están encantadas de que el peque vuelva a su rutina y, por el contrario, hay otras a las que les da pena. Ambos escenarios son válidos", subraya Lee Lima.

La importancia de las rutinas

"Sin estructura hay caos. Con estructura, práctica y repetición los niños tienen más probabilidades de conseguirlo", señala la psicóloga Milena González. La rutina hace que todo funcione mucho mejor, sobre todo para los niños pequeños y los adolescentes. Para instalar un hábito como lavarse los dientes, quitarse los zapatos y dejar una mochila vamos a necesitar algunas semanas, pero una vez instalado, será mucho más fácil.

También coincide en ello Lee Lima: "Es fundamental que los padres y madres creen una rutina en casa que les de estructura a sus hijos. Las rutinas permiten un marco de movimiento entre los pasos que se deben hacer en un espacio de tiempo. Hay rutinas generales, como, por ejemplo, las diarias, y hay rutinas específicas como la de la tarde al volver del cole o la de la hora de dormir. Las rutinas claras ayudarán con temas de horarios y permitirán que la vuelta al cole sea más llevadera para todos".

Los primeros meses y, sobre todo, las primeras semanas aparecerán dificultades como el ajuste de los horarios o el orden. "Debemos recordar a nuestros hijos la importancia de que estén las cosas en su sitio", añade. Pero ¿cómo se consigue? Ella recomienda las tablas de rutinas en la franja horaria donde haya mayor dificultad y desorden. También sugiere anticipación y planificación para no generar conflictos. "La anticipación, como crear menús semanales para no tener que pensar cada día lo que hay que preparar para la cena, o levantarse 15 minutos antes de que se levanten los demás, si los padres y madres quieren tener un rato más tranquilo, serán pequeños detalles que marcarán la diferencia".