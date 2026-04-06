Carlos Plá Valencia, 06 ABR 2026 - 05:30h.

La asignatura "Unión Europea" será optativa, tendrá un enfoque práctico y abordará la construcción histórica de la Unión, su arquitectura institucional y los derechos y deberes de los ciudadanos

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Los alumnos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana tendrán una nueva asignatura a partir del próximo curso 2026-2027: "Unión Europea". “Se trata de una materia optativa concebida para ofrecer una visión global y multidisciplinar del proyecto europeo, acercar a nuestro alumnado a sus instituciones y valores, y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica”, según ha explicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

“Con un enfoque competencial y práctico, la asignatura abordará la construcción histórica de la Unión, su arquitectura institucional y normativa, las políticas comunes, los derechos y deberes de la ciudadanía, y las oportunidades que Europa ofrece a los jóvenes”, ha añadido Ortí.

La consellera de Educación anunció la incorporación de esta asignatura al currículo de Bachillerato en el I Encuentro de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en la Comunitat Valenciana. “En un tiempo en el que los valores que nos definen se ven a menudo tensionados, la educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática. Por eso, Programas como Escuelas Embajadoras nos ayudan a preservar aquello que sostiene nuestras libertades: la paz, el pluralismo y la dignidad humana”, ha remarcado Ortí.

Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo

La iniciativa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo acerca a estudiantes de ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional a la Unión Europea y a su democracia parlamentaria, no solo mediante contenidos, sino mediante experiencias significativas como campañas, celebraciones del Día de Europa o proyectos colaborativos entre centros, entre otras iniciativas. “Es un proyecto que transforma la información en ciudadanía activa, y el conocimiento en capacidad de comprender, deliberar y participar”, ha destacado Ortí.

Por este motivo, la consellera ha asegurado que el Consell mantiene su compromiso con el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en la Comunitat Valenciana, en el que participa desde hace más de una década, por su carácter formativo y enriquecedor.

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Por su parte, la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea, Ruth Merino, ha destacado que el éxito del programa radica en su capacidad para “acercar Europa a los jóvenes, transmitir lo que significa formar parte de la Unión Europea y reforzar su implicación en una democracia basada en sus valores y principios”.