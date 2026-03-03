Exámenes que no solo valoraran la memoria, sino que se decantan por pruebas más competenciales

Radiografía de la inversión en la universidad pública española: Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno

Las comunidades autónomas ya tienen las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para este 2026 con exámenes que no solo valoraran la memoria, sino que se decantan por pruebas más competenciales.

Las universidades acordaron avanzar hacia una Prueba de Acceso a la Universidad más común en la que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las no lingüísticas. En Matemáticas II, Matemáticas aplicadas, Dibujo artístico, Dibujo Técnico II o en Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, no se penalizarán las faltas de ortografía.

Al igual que el pasado curso, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) podrán tener más tiempo para realizar cada ejercicio y para los estudiantes diagnosticados con dislexia y/o disortografía u otra discapacidad similar se adecuarán los criterios de corrección generales.

Aragón

En Aragón se celebrará la selectividad 2026 los días 2, 3 y 4 de junio, y en convocatoria extraordinaria los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Andalucía

Los estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria, fijándose para el 30 de junio y 1 y 2 de julio los exámenes de la edición extraordinaria.

Canarias

El alumnado de las Islas Canarias realizará los exámenes de la PAU 2026 el 2, 3, 4 y 5 de junio en la convocatoria ordinaria, y los días 30 de junio y 1 y 2 de julio para la extraordinaria.

Cantabria

La PAU en Cantabria se celebrará, en convocatoria ordinaria, del 2 al 4 de junio, ambos inclusive, y la extraordinaria del 30 de junio al 2 de julio.

Según la web de la UC, en la convocatoria ordinaria, las calificaciones provisionales se publicarán el viernes 12 de junio y del 15 al 17 habrá un plazo de solicitud de revisión. Las notas definitivas se darán a conocer el día 24.

Mientras, en la extraordinaria, las calificaciones provisionales se publicarán el 10 de julio y las definitivas el 22 tras un plazo de revisiones del 13 al 15.

Castilla la Mancha

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrará en Castilla-La Mancha los días 8, 9 y 10 de junio en primera convocatoria y los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en segunda convocatoria.

Castilla y León

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad ha fijado las fechas de la PAU para 2026, cuya primera convocatoria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

Cataluña

En Cataluña las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 será el 9, 10 y 11 de junio, para el alumnado que está cursando 2º de Bachillerato. En cuanto a la convocatoria extraordinaria se celebrará el 2, 3 y 4 de septiembre.

Comunidad de Madrid

La PAU en Madrid arrancará con la prueba ordinaria el 1, 2, 3 y 4 de junio, mientras que la extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

En octubre del año pasado, la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid aprobó los modelos de examen de la convocatoria de 2026, con la novedad de que en el sistema de corrección se emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.

Además, los modelos de exámenes aplicarán casi el 70% de los criterios propuestos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Comunidad Foral de Navarra

Los exámenes de la PAU en la Comunidad Foral de Navarra en convocatoria ordinaria se celebrarán el 2, 3 y 4 de junio de 2026.

En cuanto a los exámenes de la convocatoria extraordinaria están previstos que se realicen el 24, 25 y 26 de junio de 2026.

Comunitat Valenciana

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, según ha decidido la Comisión Gestora de PAU de la Comunitat Valenciana

Así mismo la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

La Comisión Gestora ha decidido también mantener la estructura de exámenes del curso pasado, salvo aquellos que ya comunicaron el curso pasado que se iba a introducir algún cambio, como Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Dibujo Técnico.

Euskadi

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Euskadi para este 2026 ya cuenta con las fechas oficiales confirmadas. En convocatoria ordinaria los exámenes se celebrarán el 9, 10 y 11 de junio, mientras que en convocatoria extraordinaria se celebrarán el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

La prueba de 2026 consolida el modelo competencial iniciado en años anteriores, enfocándose más en la aplicación de conocimientos que en la memorización pura.

Extremadura

El alumnado de Extremadura se examinará de la PAU 2026 en las mismas fechas que la mayoría de los territorios del Estado: los días 2, 3 y 4 de junio en la convocatoria ordinaria y los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en la extraordinaria.

Galicia

En la comunidad gallega se realizarán dos convocatorias de la PAU, con una duración, cada una de ellas, de tres días consecutivos. La convocatoria ordinaria serán el 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria será el 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Las calificaciones provisionales se publicarán el 11 de junio para la convocatoria ordinaria y el 9 de julio para la extraordinaria. Tras el periodo de revisión, las notas definitivas se darán a conocer el 18 de junio y el 16 de julio, respectivamente.

Islas Baleares

En las Illes Balears la selectividad tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio (convocatoria ordinaria) y los días 30 de junio y 1 y 2 de julio (convocatoria extraordinaria).

La Rioja

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad, integrada por representantes de la Consejería de Educación y Empleo y de la Universidad de La Rioja, ha acordado las fechas de la convocatoria ordinaria de esta prueba, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

La evaluación provisional se publicará el 16 de junio (ordinaria) y el 10 de julio (extraordinaria) y la definitiva los días 26 de junio (ordinaria) y 23 de julio (extraordinaria).

Los exámenes mantendrán la misma estructura que los del pasado curso, con un modelo único de examen en cada materia, que se estructurará en diferentes apartados o bloques, que podrán contener una o varias preguntas o tareas. Las pruebas tendrán un diseño competencial que permitan comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de cada asignatura.

Principado de Asturias

La Universidad de Oviedo celebrará la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) los próximos 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y 6, 7 y 8 de julio en el caso de la extraordinaria.

De esta forma, el 2 de junio el primer examen que se realizará será el de Lengua Castellana y Literatura, a las 16.30 horas, para después realizar, a las 19.00 horas, la prueba de primera Lengua Extranjera.

Corresponden al 3 de junio, ya en horario de mañana y tarde, los exámenes de: Historia de España; Historia de la Filosofía; Análisis Musical; Matemáticas; latín; Artes Escénicas; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; Dibujo Artístico; Fundamentos del Arte; y Ciencias Generales.

El último día de la prueba, se examinarán, también en horario de mañana y tarde, de: Tecnología e Ingeniería; Coro y Técnica Vocal; Biología; Empresa y Diseño de Modelo de Negocios; Diseño; Historia de la Música y de la Danza; Química; Fundamentos Artísticos; Literatura Dramática; Física; Griego; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástico; Dibujo Técnico; Geología y Ciencias Ambientales; Historia del Arte; Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño; Movimientos Culturales y Artísticos; y segunda Lengua Extranjera.

Cabe recordar que la PAU consta de dos fases, una obligatoria, la de acceso, y otra voluntaria, denominada fase de admisión, con la que se pueden sumar hasta un máximo de cuatro puntos extra.

En lo que se refiere a la fase de acceso, el alumnado se examinará de cuatro asignaturas: Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; Historia de España o Historia de la Filosofía --a elegir--; y una materia específica obligatoria de su modalidad a elección del alumnado. El idioma para examinarse en la materia Primera Lengua Extranjera II será, obligatoriamente, el cursado por el estudiante en segundo curso de Bachillerato.

Región de Murcia

Los estudiantes de la Región de Murcia llevarán a cabo las pruebas de selectividad el 2, 3 y 4 de junio en la primera convocatoria, y el 30 de junio, 1 y 2 de julio, en la segunda, como la mayoría de las comunidades.

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se rigen por el calendario establecido en Andalucía, puesto que en materia de enseñanzas universitarias se circunscriben al Distrito Único Andaluz.