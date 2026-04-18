Las trabajadoras del ciclo 0-3 años reivindican unas condiciones laborales "dignas"

Una maestra, sobre la "precariedad" de las educadoras infantiles en Madrid en plena huelga indefinida: "Somos dependientes y vulnerables"

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La coalición Por Andalucía ha remarcado este sábado su "apuesta por una red de educación infantil pública y por proteger la calidad del empleo".

Así lo ha puesto de relieve después de que el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y su homóloga en Málaga, Toni Morillas, se hayan sumado este sábado desde la Plaza de la Constitución de Málaga a las movilizaciones de las trabajadoras del ciclo 0-3 años convocadas para reivindicar unas condiciones laborales "dignas", según se informa en una nota.

A su vez, la coalición de izquierdas ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "ha renunciado a 120 millones de euros que iban destinados a la educación infantil pública, a costa de la precariedad de estas trabajadoras".

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En este contexto, desde Por Andalucía se comprometen a "blindar la financiación necesaria para reducir ratios, garantizar la pareja educativa y asegurar que haya recursos especializados que atiendan la diversidad que haya dentro de las aulas andaluzas".

La educación de 0 a 3 años: un ciclo no obligatorio pero con ratios disparadas en el aula

La mayoría de las comunidades autónomas han abierto estos días los plazos de preinscripción en las escuelas infantiles, un ciclo de 0 a 3 años que no es obligatorio pero cuyos ratios en las aulas se han disparado en los últimos años y ha provocado que estas profesionales se pongan en guardia y urjan legislar y mejorar sus condiciones laborales.

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En total hay unos 11.330 centros que imparten primer ciclo de Educación Primaria -2.034 más que en el curso 2013-2014- y de ellos cerca de 6.000 son públicos y unos 5.400 privados. La tasa de escolarización se sitúa casi en el 56 % de esta población.

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Con estos datos, miles de profesionales de toda España han salido a las calles para reclamar mejoras en sus salarios y en sus condiciones de trabajo, muy diferenciadas según centros y comunidades autónomas.

En este sentido la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que ha convocado una huelga indefinida en Madrid desde hace una semana, lamenta la falta de homogeneidad territorial ya que mientras en centros de gestión pública los salarios pueden llegar a los 1.700 euros, en el resto se puede cobrar el salario mínimo.

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Los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reflejan que España tiene uno de los índices de escolarización de 0 a 3 años más altos de la Unión Europea, superando el objetivo comunitario del 45 %, marcado para 2030, y muy por encima de la media de los 27, que se sitúa en el 37,5 %.