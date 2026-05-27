La Universidad de Santiago ofrece titulaciones abiertas para que los alumnos puedan decidir qué quieren estudiar durante el curso

Notas de corte y PAU: por qué cada vez es más difícil entrar en la carrera que quieres

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Santiago de CompostelaEl futuro laboral está cambiando tanto con la Inteligencia Artificial que algunas universidades ofrecen ya titulaciones abiertas.

Varios centros educativos han puesto en marcha algunos grados a la carta en los que los estudiantes eligen las asignaturas que quieren en su primer año. Es una manera de ganar tiempo antes de decidirse por una especialidad.

¿En qué consiste el grado abierto de la Universidad de Santiago de Compostela?

Y es que decidir qué quieres estudiar con 18 años no es una tarea fácil. Ejemplo de ello es Leniel, un estudiante que escogió Ingeniería como carrera: "No tenía muy claro que quería hacer. Estaba entre Civil y Telecomunicaciones. Me está gustando Ingeniería Civil, la verdad... me está gustando e igual me quedo".

La opción de estudiar parte de las asignaturas de dos carreras ahora es posible porque se matriculó en el grado abierto de la Universidad de Santiago de Compostela.

Como explica Carlos Núñez, adjunto de la Vicerrectoría Ordenación Académica y Oferta, en la universidad gallega los estudiantes pueden seleccionar cuatro asignaturas: "Pueden seleccionar asignaturas de cuatro ingenierías habilitantes".

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Es un programa novedoso, desconocido con solo 10 plazas. "Pueden aplazar la decisión de qué Ingeniería les interesa un curso académico más", detalla Carlos Núñez, adjunto de la Vicerrectoría Ordenación Académica y Oferta, a 'Informativos Telecinco'.

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Las opciones son: Ingeniería Civil, Forestal, Agrícola o Química. Otro ejemplo de un alumno que ha probado este nuevo sistema educativo ha sido David.

El objetivo del grado abierto de la Universidad de Santiago de Compostela

Él mismo explica a 'Informativos Telecinco' que fue "a partir del segundo semestre" cuando ya tuvo las cosas más claras: "Me fui decidiendo. El objetivo es retrasar un año la toma de decisiones para tomar la decisión con más información".

Alumnos y los centros universitarios insisten en que con esta nueva forma de elegir los estudios no se pierde un año, sino que los estudiantes consiguen tener más claro hacia donde ir y, además, las asignaturas aprobadas se reconocen de forma académica.